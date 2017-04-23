Руслана в Таллинне: возможность выступить на «Евровидении-2017» есть у России даже в этот момент

В этом году Руслана стала членом оргкомитета и уже стояла на сцене, где пройдет музыкальный конкурс. Певица заверила, что «Евровидение» будет невероятно красочным и ярким, это будет микс новых идей. Конечно, мы не смогли не спросить у Русланы про Юлию Самойлову, певицу из России, которой запретили въезд на Украину. Руслана выразила надежду, что в этой сложной ситуации, может быть, еще удастся найти какой-то компромисс с Россией. Руслана пригласила жителей Эстонии приезжать в Киев, чтобы поболеть за свой дуэт. «В этом году в Киеве будет удивительная атмосфера для потенциальной победы», – сказала певица.

Ждет Руслана всех и на свое сегодняшнее вечернее выступление. Уже сегодня вечером, 23 апреля, в 19:30 на площади Вабадузе в Таллинне состоится бесплатный концерт в честь эстонских ветеранов – VeteraniRock. Руслана станет на нем главной гостьей. Вместе с украинской певицей выступят ZIGGY WILD (Эстония), хор армии США в Европе, а также рок-группа военнослужащих срочной службы Эстонии.