Ахиллесова пята: слабые стороны в здоровье разных знаков Зодиака

Дата рождения влияет не только на судьбу и характер человека, но и на его здоровье. В этом гороскопе мы собрали информацию о слабых местах в здоровье разных знаков зодиака, а также некоторые советы по его сохранению.
Вот на что стоит обратить внимание всем людям, рожденным под влиянием этих знаков, пишет Маркетиум.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овны обладают большим запасом энергии, но далеко не безграничным. Склонность переоценивать свои силы может привести Овна к перенапряжению, в результате которого появляются головные боли и упадок сил. Представителям этого знака стоит избегать простуды и чрезмерного напряжения глаз, ссор и конфликтов (возникающих из-за темперамента знака), и желательно чаще посещать стоматолога.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Тельцы в большинстве случаев обладают хорошим здоровьем. Но если болеют, выздоровление может затянуться. Причем часто так происходит из-за упрямства и нежелания выполнять назначенное лечение, прислушиваться к советам врачей или родни. Чаще всего представителей этого знака могут мучить: инфекции горла, болезни, связанные с гортанью, шеей, ушами, половыми органами, заболевания щитовидной железы. Эти органы надо беречь и проводить профилактические осмотры. Обязательно делайте физические упражнения для улучшения кровообращения.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Близнецов частенько мучает бессонница. Чтобы не довести организм до серьезных болезней, научитесь расслабляться. Вам нужно больше сна, ежедневные упражнения на воздухе, стимулирующие кровообращение и укрепляющие легкие. Ваши болезни: бронхит, астма, пневмония, неврит, проблемы с печенью, болезни кожи и кишечника, артриты, головные боли.
Рак (21 июня — 22 июля)
Раки редко бывают удовлетворены своей жизнью. В результате переживаний по любому поводу у них могут появиться различные заболевания нервной системы. Также часто Раки страдают гастритом и расстройствами кишечника, невритами, люмбаго, радикулитом. У них бывают слабые почки, мочевой пузырь, очень чувствительная кожа. Однако нередко здоровье Рака является следствием смены настроения. После волны уныния появляются болезни, а когда возвращается веселое настроение, вдруг наступает чудесное исцеление. Поэтому старайтесь меньше хандрить!
Лев (22 июля — 22 августа)
Знак Льва символизирует сердце человека. Типичные болезни львов часто связаны с сердечно-сосудистой системой: атеросклероз, стенокардия, аневризма, тахикардия и т.д. Львы также могут нередко подвергаться непродолжительным подъемам температуры, чувствовать боли в области спины и позвоночника, быть склонными к ревматическим недугам. Для сохранения здоровья Львам нужно больше отдыхать (например, дремать в обеденное время) или хотя бы чаще делать перерывы в работе.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Дева — самый здоровый из всех знаков зодиака. От вас требуется хотя бы немного заботится о здоровье, и тогда вы проживете до глубокой старости. Вам жизненно важно избегать хандры, уныния, приучить себя к мысли, что вы здоровы, что у вас все хорошо, и что любые болезни и трудности – это временно. Большинство болезней у Девы появляются в результате нервного напряжения. Как только вы успокоитесь и вернетесь в хорошее настроение, болезни пройдут как будто сами собой. Чаще других Девы страдают от расстройств пищеварения, колита, аппендицита и грыжи. Остальные болезни, как правило, очень редкие или вообще обходят Дев стороной.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Большинство Весов обладают достаточно крепким здоровьем. Однако склонность к переживаниям и разочарованиям может вызвать уныние, которое стимулирует развитие невроза и даже на нервной почве способно ухудшать работу почек – именно этот орган у Весов наиболее уязвим для болезней. Для представителей знака характерны кожные высыпания и головные боли. Частые заболевания Весов: люмбаго, анурия, воспаление мочевого пузыря, камни в почках, уремия. Меньше нервничайте и следите за состоянием почек.
Скорпион (23 октября — 22 ноября)
Скорпионы больше других знаков подвержены инфекционным болезням. Наиболее уязвимые зоны тела — органы репродуктивной системы, кишечник, аппендикс, мочеиспускательный канал, копчик. Предохраняйте свой организм от хронических заболеваний горла. Кроме того, Скорпионы могут быть подвержены гепатиту, хронической усталости, паховой грыже. Укрепляйте иммунитет и не откладывайте лечение даже легких недомоганий, чтобы не допустить развития более серьезных болезней.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцы от рождения достаточно здоровы и вполне могут дожить до старости в хорошем самочувствии, но иногда сами портят своё здоровье легкомысленным отношением к организму. Не подрывайте здоровье неправильным питанием, увлечением алкоголем и другими вредными привычками или чрезмерными нагрузками. Ваши слабые места — суставы конечностей, кишечник, сосуды, печень. Нередко бывают и легочные заболевания. Будьте крайне внимательны в своему здоровью и ведите здоровый образ жизни.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Козероги – выносливый и сильный знак, а среди его представителей довольно много долгожителей. Злостные враги Козерогов — страхи, природная склонность к унынию и пессимизм. У большинства Козерогов очень чувствительная кожа, из-за чего у них бывают различные кожные заболевания и аллергии. Также нередки для представителей знака расстройства пищеварительной и нервной систем, головные боли, болезни почек и травмы суставов и костей. Проводите больше времени на свежем воздухе, занимайтесь спортом и вырабатывайте более оптимистичный взгляд на жизнь.
Водолей (21 января –19 февраля)
Водолеи могут похвастаться физической силой и выносливостью. Однако стрессы и конфликты могут подорвать ваше здоровье. Водолеи нередко страдают варикозным расширением вен и мышечными спазмами в ногах, а в пожилом возрасте – повышенным давлением и атеросклерозом. Также представители знака иногда страдают от странных и необычных болезней, которые бывает сложно диагностировать и лечить обычным врачам.
Рыбы (19 февраля — 29 марта)
Недостатки здоровья Рыб часто связаны с эмоциональным состоянием. Несмотря на то, что Рыбы очень сильные духом люди, нередко при внешнем спокойствии они переживают беспокойство и какие-то плохие предчувствия внутри. Представители знака подвержены заболеваниям эндокринной системы и двенадцатиперстной кишки, из-за недостатка кальция у них не очень хорошие зубы, также бывают грибковые заболевания, проблемы с кишечником, конъюнктивит. Остерегайтесь ушибов, царапин и порезов на коже.