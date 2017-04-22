Ахиллесова пята: слабые стороны в здоровье разных знаков Зодиака

Вот на что стоит обратить внимание всем людям, рожденным под влиянием этих знаков, пишет Маркетиум.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны обладают большим запасом энергии, но далеко не безграничным. Склонность переоценивать свои силы может привести Овна к перенапряжению, в результате которого появляются головные боли и упадок сил. Представителям этого знака стоит избегать простуды и чрезмерного напряжения глаз, ссор и конфликтов (возникающих из-за темперамента знака), и желательно чаще посещать стоматолога.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы в большинстве случаев обладают хорошим здоровьем. Но если болеют, выздоровление может затянуться. Причем часто так происходит из-за упрямства и нежелания выполнять назначенное лечение, прислушиваться к советам врачей или родни. Чаще всего представителей этого знака могут мучить: инфекции горла, болезни, связанные с гортанью, шеей, ушами, половыми органами, заболевания щитовидной железы. Эти органы надо беречь и проводить профилактические осмотры. Обязательно делайте физические упражнения для улучшения кровообращения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецов частенько мучает бессонница. Чтобы не довести организм до серьезных болезней, научитесь расслабляться. Вам нужно больше сна, ежедневные упражнения на воздухе, стимулирующие кровообращение и укрепляющие легкие. Ваши болезни: бронхит, астма, пневмония, неврит, проблемы с печенью, болезни кожи и кишечника, артриты, головные боли.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раки редко бывают удовлетворены своей жизнью. В результате переживаний по любому поводу у них могут появиться различные заболевания нервной системы. Также часто Раки страдают гастритом и расстройствами кишечника, невритами, люмбаго, радикулитом. У них бывают слабые почки, мочевой пузырь, очень чувствительная кожа. Однако нередко здоровье Рака является следствием смены настроения. После волны уныния появляются болезни, а когда возвращается веселое настроение, вдруг наступает чудесное исцеление. Поэтому старайтесь меньше хандрить!

Лев (22 июля — 22 августа)

Знак Льва символизирует сердце человека. Типичные болезни львов часто связаны с сердечно-сосудистой системой: атеросклероз, стенокардия, аневризма, тахикардия и т.д. Львы также могут нередко подвергаться непродолжительным подъемам температуры, чувствовать боли в области спины и позвоночника, быть склонными к ревматическим недугам. Для сохранения здоровья Львам нужно больше отдыхать (например, дремать в обеденное время) или хотя бы чаще делать перерывы в работе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева — самый здоровый из всех знаков зодиака. От вас требуется хотя бы немного заботится о здоровье, и тогда вы проживете до глубокой старости. Вам жизненно важно избегать хандры, уныния, приучить себя к мысли, что вы здоровы, что у вас все хорошо, и что любые болезни и трудности – это временно. Большинство болезней у Девы появляются в результате нервного напряжения. Как только вы успокоитесь и вернетесь в хорошее настроение, болезни пройдут как будто сами собой. Чаще других Девы страдают от расстройств пищеварения, колита, аппендицита и грыжи. Остальные болезни, как правило, очень редкие или вообще обходят Дев стороной.