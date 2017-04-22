Актриса Анна Большова рассказала о браке с собственным братом

Семь лет назад все СМИ писали, что актриса "Ленкома" Анна Большова никак не может избавиться от влияния тоталитарной секты. Несколько лет все вопросы частной жизни знаменитости якобы решает духовная наставница.
Напомним, в 2010 году СМИ выяснили, что Анна Большова кочует с сектой по городам и весям. Но она всегда отрицала эти слухи. Отца Анны приворожила женщина, известная в общине под именем Асмито - Анна Канаева. И она якобы увлекла Большовых сектантским учением, пишет Суть Событий.
Мать актрисы тогда отказалась принимать новые правила в семье, и ушла. Сейчас Анна Большова заявляет, что не общается с матерью.
"Не я не общаюсь... Я считаю так: природой задумано, что дети вырастают, вылетают из родного гнезда. Я понимаю, что это моя ответственность: воспитать своего сына таким образом, чтобы я ему потом была нужна, чтобы он позволил мне ему помочь. Если так не будет, то это будет моя боль и моя неудача. Что касается мамы – это не есть разрыв с моей стороны, это необщение с ее стороны. Позиция "сами придут, приползут" для меня очень болезненная. И это длится почти 15 лет…" – констатировала Большова.
Также актриса рассказала в интервью "Магнитогорскому металлу", что была замужем за сыном своей мачехи - Анны Канаевой - той самой, которая увлекла семью в секту.
За Антона Канаева - своего сводного брата, сына второй супруги отца, Анна вышла в 25 лет, а тому было всего 18.+
"Я была тогда совсем молодая, а он так совсем юноша - но красивый, сильный, веселый, с потрясающим чувством юмора, умный. Теперь я понимаю, что мы существовали достаточно параллельно", - отметила актриса.