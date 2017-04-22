Актриса Анна Большова рассказала о браке с собственным братом

Напомним, в 2010 году СМИ выяснили, что Анна Большова кочует с сектой по городам и весям. Но она всегда отрицала эти слухи. Отца Анны приворожила женщина, известная в общине под именем Асмито - Анна Канаева. И она якобы увлекла Большовых сектантским учением, пишет Суть Событий.

Мать актрисы тогда отказалась принимать новые правила в семье, и ушла. Сейчас Анна Большова заявляет, что не общается с матерью.

"Не я не общаюсь... Я считаю так: природой задумано, что дети вырастают, вылетают из родного гнезда. Я понимаю, что это моя ответственность: воспитать своего сына таким образом, чтобы я ему потом была нужна, чтобы он позволил мне ему помочь. Если так не будет, то это будет моя боль и моя неудача. Что касается мамы – это не есть разрыв с моей стороны, это необщение с ее стороны. Позиция "сами придут, приползут" для меня очень болезненная. И это длится почти 15 лет…" – констатировала Большова.

Также актриса рассказала в интервью "Магнитогорскому металлу", что была замужем за сыном своей мачехи - Анны Канаевой - той самой, которая увлекла семью в секту.

За Антона Канаева - своего сводного брата, сына второй супруги отца, Анна вышла в 25 лет, а тому было всего 18.+

"Я была тогда совсем молодая, а он так совсем юноша - но красивый, сильный, веселый, с потрясающим чувством юмора, умный. Теперь я понимаю, что мы существовали достаточно параллельно", - отметила актриса.