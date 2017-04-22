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Дочь Анастасии Заворотнюк тайно вышла замуж за сына прибалтийского миллионера

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Анна Заворотнюк. Подборка фото. | ФОТО: Argumentiru.com

Российские таблоиды сообщили о том, что 21-летняя дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк Анна тайно вышла замуж. Уточняется, что избранником юной девушки стал более чем обеспеченный бизнесмен.

Согласно информации СМИ, Анна стала супругой своего молодого человека, с которым встречались на протяжении семи лет. Молодые люди познакомились в Лондоне, где оба учились. Зятем 46-летней знаменитой артистки стал Мансур Джамалдаев, сын латвийского миллионера чеченского происхождения, пишет Суть Событий.

Своё сообщение журнал "7 дней" подкрепляет тем, что Анна опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram фотоснимок с кольцом на безымянном пальце.

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