Студентка хотела привлечь парня необычным способом… Но на нее обратили внимание в Microsoft!

В первом слайде презентации «Почему тебе следует со мной встречаться» Фентон указала, что если семья донимает его разговорами о том, что пора бы найти себе серьезную девушку, то она лучший кандидат на эту позицию.

«Я прекрасный собеседник и могу поддерживать разговор за обедом с твоими родителями. Я хорошо одеваюсь и буду выглядеть стильно в День благодарения, на семейных праздниках и других мероприятиях», — пояснила Лиззи. Одобрение матери должно вызвать и отменное чувство юмора девушки.

Еще один аргумент в пользу Фентон — она готова мириться с полигамией бойфренда, и если будет с ней бороться, то только оригинальными способами, к примеру, прическами, с помощью которых она способна перевоплотиться в трех разных девушек.

В слайде под названием «Моя грудь демонстрирует устойчивый рост на протяжении долгого времени» девушка приводит расчеты, демонстрирующие, что к 2025 году охват одной ее груди приблизится к охвату человеческой головы и составит приблизительно 57 сантиметров.

Фентон опубликовала презентацию в Twitter еще в конце марта. За короткое время запись набрала вирусную популярность на платформе микроблогов, однако желаемого эффекта не возымела. По словам девушки, Картер прислал ей сообщение: «Очень мило. Пожалуйста, не пиши мне больше».

Однако креатив американки оценили SMM-специалисты Microsoft. В ответ на запись Лиззи ведущий Twitter-аккаунт сотрудник компании отметил: «Ты забыла указать еще одну важную вещь: "Офигенно делаю презентации в Power Point. Лиззи Фентон"».

I just emailed this powerpoint to my crush Carter do you think it'll work :// pic.twitter.com/xHN1bYSdL6