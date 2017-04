Мужчина обмочил штаны и стал героем соцсетей... Причина обескураживает! (ФОТО)

Импровизированную фотосессию отца в мокрых брюках в Twitter опубликовала его старшая дочь Люсинда. Поступок мужчины восхитил микроблогеров, а твит стал вирусным, пишет The Independent.

Совардс рассказал, что его шестилетняя дочь обмочилась в детском саду и была очень расстроена. Когда за ней пришел отец, она плакала, при виде ее слез у Совардса, по его выражению, буквально сжималось сердце.

My little sis had an accident today at kindergarten & this is how my dad left to pick her up so she wouldn't feel so sad/embarrassed ❤️ pic.twitter.com/veHMFO4QHr