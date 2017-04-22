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Мужчина обмочил штаны и стал героем соцсетей... Причина обескураживает! (ФОТО)

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ФОТО: Twitter

Американец Бен Совардс умилил пользователей Twitter, намочив штаны вслед за маленькой дочерью Валери, над которой насмехались в детском саду, пишет Лента.ру.

Импровизированную фотосессию отца в мокрых брюках в Twitter опубликовала его старшая дочь Люсинда. Поступок мужчины восхитил микроблогеров, а твит стал вирусным, пишет The Independent.

Совардс рассказал, что его шестилетняя дочь обмочилась в детском саду и была очень расстроена. Когда за ней пришел отец, она плакала, при виде ее слез у Совардса, по его выражению, буквально сжималось сердце.

Тогда мужчина придумал, как развеселить дочь. Он намочил штаны водой и попросил Валери поделиться с ним рюкзаком, чтобы он смог прикрыть конфуз. Девочка расхохоталась и вместе они выбрались из детского сада.

Как рассказала Mashable сестра Валери, девочка почувствовала, что она находится с отцом в одном положении, а его поступок помог ей научиться смеяться над подобными неловкостями.

Жест отца вызвал восхищение пользователей соцсетей. Запись Люсинды лайкнули свыше 250 тысяч микроблогеров, ретвит сделали больше 63 тысяч пользователей. В комментариях к фотографиям они называли Совардса большим молодцом. «Это одна из самых милых вещей, что я видела», — призналась одна из пользовательниц.

Некоторые отметили, что мужчина — грамотный воспитатель. Как выяснилось, Совардс воспитывает 11 детей: семерых родных и четверых приемных.

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