Киркоров подозревался в причастности к гибели гражданина США

Долгие годы история замалчивалась, так как судебный процесс, инициированный родственниками покойного Томаса Роджерса, проходил в американском штате Нью-Джерси. Как стало известно life.ru, в распоряжении которого появились документы из суда, шоу Киркорова тогда проходило в казино Дональда Трампа Trump Taj Mahal.

Во время концерта Киркоров, спускаясь в зал к зрителям, оттолкнул 70-летнего охранника. Мужчина упал, сильно ударился и потерял сознание. Охраннику потребовалась срочная медицинская помощь. Мужчина выжил, но потом еще несколько лет мучился от сильных болей. В 2009 году во время очередной операции он скончался.

В суде Киркоров оправдался тем, что, спускаясь со сцены, не увидел охранника из-за яркого света и инстинктивно оттолкнул "помеху" на своем пути. Однако коллеги погибшего утверждают, что певец сделал это преднамеренно, схватив охранника и толкнув его руками. Кроме того, когда мужчина упал Киркоров не только не попытался помочь ему, но посмеялся над лежащим на полу охранником.

Свидетели также посетовали, что после случившегося им не позволили приблизиться к Киркорову и его окружению. Представители семьи охранника вынуждены были обратиться в полицию с требованием расследовать случай.

В итоге суд объявил, что Киркоров частично виновен в трагическом случае с Роджерсом, а также признал, что охранник пострадал в том числе из-за собственных действий, которые нарушали инструктаж во время работы на концерте. Фактически российский певец был оправдан. 10 сентября 2009 года суд присяжных постановил, что Киркоров не совершал нападения и не наносил побоев охраннику.

Семья Роджерса подала апелляцию. Суд второй инстанции обратил внимание на спорные моменты и возможные "ошибки присяжных", но в силу законодательства США оставил решение суда первой инстанции без изменений. Однако родственники погибшего охранника все еще винят в произошедшем певца.