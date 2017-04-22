Дмитрия Шепелева застали с блондинкой

После смерти Жанны Фриске летом 2015 года о личной жизни ее гражданского мужа, отца ее единственного сына Платона, телеведущего Дмитрия Шепелева практически ничего не было известно. Сам шоумен предпочитал отмалчиваться, давая понять общественности, что кроме Жанны ему никто не нужен.

Однако в 2016 году репортерам удалось подловить Шепелева в Пушкинском музее в компании неизвестной брюнетки. А сегодня, 21 апреля, папарацци застали Дмитрия в одном из заведений Москвы, только теперь с ним была уже блондинка. В кофейне молодые люди активно флиртовали, держались за руки и обнимались. В общем, вели себя как самая настоящая пара, сообщает PeopleTalk.

Репортеры немедленно стали выяснять, с кем проводил время популярный телеведущий. Оказалось, что спутницей Шепелева, которую тот, по утверждению издания, постоянно обнимал и то и дело брал за руку оказалась Екатерина Тулупова – создательница женского клуба "Креативные завтраки" и бывший руководитель студии "Арх. Предмет" (сейчас Екатерина не заявлена на сайте проекта). Как выяснили репортеры, Екатерина вместе со своей коллегой Алиной устраивают завтраки, во время которых обсуждают с гостями полезные темы, вроде тайм-менеджмента.

О Екатерине Тулуповой известно немного: она родилась в Екатеринбурге, а потом переехала в Москву и поступила в Московский энергетический институт на факультет дизайна.

К слову, Шепелев также сменил род деятельности. Теперь Дмитрий будет вести не музыкальную передачу "ДОстояние РЕспублики", а ток-шоу "Прямой эфир". Ради этого шоумен даже покинул самый рейтинговый телеканал – "Первый".