Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Поклонники недоумевают: что случилось с фигурой Евы Лонгории?

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Scanpix

Папарацци на днях подловили 42-летнюю Еву Лонгорию на отдыхе на Гавайских островах. Что сразу бросилось в глаза поклонникам, их любимая «Отчаянная домохозяйка» так поправилась, что даже появились слухи о ее возможной беременности, пишет Русский TVNET.

Vida Press

Официальных комментариев на предмет беременности пока нет. Но видно, что актриса светится от счастья и абсолютно не переживает по поводу неудачно выбранного купальника.

Vida Press

Около года назад она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, после чего Ева стала меньше работать и (очевидно) больше кушать.

Vida Press

Ну или в семье действительно ожидается пополнение.

Наверх