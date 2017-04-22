Поклонники недоумевают: что случилось с фигурой Евы Лонгории?

Vida Press

Официальных комментариев на предмет беременности пока нет. Но видно, что актриса светится от счастья и абсолютно не переживает по поводу неудачно выбранного купальника.

Vida Press

Около года назад она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, после чего Ева стала меньше работать и (очевидно) больше кушать.

Vida Press

Ну или в семье действительно ожидается пополнение.