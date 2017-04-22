Букмейкеры назвали главного фаворита «Евровидения-2017»

Как отмечается, песня Габбани Occidentali’s Karma лидирует в котировках букмекерских контор Bet365, Betway, Betfred, Unibet, Ladbrokes и Paf. Более того видеоклип на данную композицию собрал более 97 миллионов просмотров в YouTube.

Ритмичная итальянская песня рассказывает об эволюции, о проблемах и надеждах на будущее, артист исполняет её в шутливой манере, а помогает ему в этом "танцующая обезьяна".

В пятерка фаворитов также попали представители Болгарии, Швеции, Португалии и Бельгии.

Напомним, Евровидение-2017 пройдет в Киеве, участие в нем примут исполнители из 42 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.