Смертельно больная Бледанс получила три года тюрьмы

"Приговор в законную силу еще не вступил", – сообщил старший помощник прокурора Ростовской области Елизавета Комахидзе. Таким образом адвокаты еще могут обжаловать решение суда.

40-летняя Диана Бледанс была задержана в Ростовской области в ноябре 2016 года при попытке перевезти через границу России таблетки, содержащие сильнодействующее вещество "трамадол". Общая масса вещества составила более девяти граммов, передает Life.

Между тем сама Эвелина рассказывала, что почти не видится с сестрой и не помогает ей. "Последний раз мы с ней общались, когда поздравили друг друга с Пасхой. Она ничего не говорила о своих проблемах с законом. Видимо, посчитала, что эта информация не для меня", – отметила актриса.

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Jan 6, 2017 at 5:52am PST

По словам Эвелины, за помощью к ней родственница не обращалась. "Я не буду предпринимать никаких действий", – прокомментировала ситуацию телеведущая.

Ранее сообщалось, что младшая сестра Эвелины Бледанс Диана страдает от тяжелой болезни. У нее развился цирроз печени из-за гепатита. "Я знаю об этом пять лет. Я не пью, болезнь появилась на фоне гепатита. У меня начался асцит – выход воды в живот, как будто ты становишься круглым", – рассказывала в эфире НТВ Диана.