Эксклюзивные кадры: в Сеть попали снимки красавицы Грете Клейн с ее новым возлюбленным

Фото читателя Elu24

Еще совсем недавно Грете публиковала в своем микроблоге в Instagram снимки со своим возлюбленным Пиркко Пярилом, однако сейчас эти фото удалены.

А вот на кадрах, которые оказались в распоряжении журналистов, Грете, очевидно, позирует уже с другим мужчиной. Спросить комментариях у самой певицы, к сожалению, не получилось.