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Эксклюзивные кадры: в Сеть попали снимки красавицы Грете Клейн с ее новым возлюбленным

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ФОТО: Instagram/ Grete Klein

В редакцию портала Elu24 поступили эксклюзивные фото от читателя, на которых запечатлена актриса, а также одна из самых популярных певиц Эстонии Грете Клейн с молодым человеком.

Фото читателя Elu24

Еще совсем недавно Грете публиковала в своем микроблоге в Instagram снимки со своим возлюбленным Пиркко Пярилом, однако сейчас эти фото удалены.

А вот на кадрах, которые оказались в распоряжении журналистов, Грете, очевидно, позирует уже с другим мужчиной. Спросить комментариях у самой певицы, к сожалению, не получилось.

Фото читателя Elu24

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