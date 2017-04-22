Эксклюзивные кадры: в Сеть попали снимки красавицы Грете Клейн с ее новым возлюбленным
22 апреля 2017 г., 12:00
В редакцию портала Elu24 поступили эксклюзивные фото от читателя, на которых запечатлена актриса, а также одна из самых популярных певиц Эстонии Грете Клейн с молодым человеком.
Фото читателя Elu24
Еще совсем недавно Грете публиковала в своем микроблоге в Instagram снимки со своим возлюбленным Пиркко Пярилом, однако сейчас эти фото удалены.
А вот на кадрах, которые оказались в распоряжении журналистов, Грете, очевидно, позирует уже с другим мужчиной. Спросить комментариях у самой певицы, к сожалению, не получилось.
Фото читателя Elu24