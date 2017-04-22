Снявшуюся в порно Апину назвали старой обезьяной

Игнорируя злобные отзывы недоброжелателей, 52-летняя исполнительница, довольная тем, как выглядит ее тело, продолжает обнажаться. Алена на днях сняла новый клип, в котором значительное место заняли постельные сцены.

На зависть многим одиноким дамам любого возраста Апину в этом провокационном видео жадно ласкает мускулистый, горячий молодой мужчина, годящийся ей в сыновья. Артистка снималась, конечно же, без одежды. Певица и дальше планирует раскрепощаться, а обидные прозвища критиков ее не остановят.

"У меня много планов, и я еще не раз и не два удивлю поклонников. Несмотря на свой "почтенный" возраст, – с иронией пообещала экс-солистка группы "Комбинация". – Что меня вдохновило на новый "вызов"? Реакция на старый клип, снятый зимой к композиции "Близость". Сингл вышел 20 января. Злопыхатели посчитали, что я предстала перед зрителем в очень откровенных образах, мол, Апина в свои 52 года – "старая обезьяна", а я просто позировала перед камерой в сексуальном нижнем белье".

Тот клип артистки стал настоящей бомбой. Интернет-ехидны тут же начали травлю исполнительницы, утверждая, что после развода с мужем певица пустилась во все тяжкие.

"Многие тогда назвали мое поведение на экране недостойным, хотя, на мой взгляд, все выглядит в кадре вполне достойно и, главное, не вульгарно, не пошло. Особенно, если учесть, что сегодня появляется на экране в исполнении моих более молодых коллег", – цитирует Апину саратовский сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Мар 22 2017 в 12:11 PDT

Совсем скоро увидит свет нашумевшее "порно лайт" "Девушка Бонда". "26 апреля выйдет мой новый клип, где вы увидите более шокирующие кадры. Но это не ответ Чемберлена, а профессиональное выполнение очередного творческого замысла. Будет круто", – пообещала Алена. Певица прекрасно понимает, что хейтеры и здесь завалят ее оскорблениями. "Уверена, что начнутся кривотолки. Есть люди, которые без этого не могут, но большинство нормальных граждан, среди которых есть, к счастью, и мои настоящие поклонники, уверена, все воспримут адекватно", – надеется на лучшее артистка.