Чем нас порадует суббота? Читайте гороскоп на 22 апреля!

Позитивные тенденции сильны, а особенно ярко их влияние выражено в сфере личных отношений. Сегодня можно получить массу удовольствия от общения; это идеальный день для романтических свиданий и дружеских встреч, проведения разнообразных праздников и общественных мероприятий, активного отдыха в хорошей компании.
Произойдет немало событий, поднимающих настроение, у наиболее деятельных и энергичных особ несомненно появится шанс найти достойнейшее применение своим талантам и способностями, передает Дворец.
В профессиональных же делах уместно умеренное рвение. Не нужно торопить ход событий, пытаться ускорить решение важных вопросов. Философское отношение к происходящему и умение терпеливо ждать – это именно те качества, которые способствуют достижению если не успеха, то, по крайней мере, душевного равновесия.
Овен
Работа покажется утомительной и малоинтересной, а печальное состояние финансовых дел не лучшим образом скажется на настроении. Неплохо было бы дать себе возможность отдохнуть, отложив ненадолго накопившиеся дела. Если сделать это невозможно, постарайтесь подойти творчески к решению стоящих перед вами задач. Элемент игры уместен во всем, и его наличие вовсе не говорит о вашей несерьезности; он лишь позволяет избежать скуки, которая всегда была врагом Овнов.
В общении стоит быть разборчивее: звезды предупреждают о том, что доверять сегодня можно только самым близким людям. Желательно не вступать в ссоры с родственниками из-за мелочей, да и к промахам любимого человека стоит отнестись снисходительно.
Телец
Не самый легкий и приятный день, однако дающий возможность усвоить весьма полезные уроки. Окружающие не слишком снисходительны по отношению к вам, так что будьте готовы выслушать критику в свой адрес, причем не только конструктивную. При ведении важных переговоров нужна осторожность. Не подписывайте в спешке важных документов, и не делайте покупок, которых не планировали заранее.
Ссор и конфликтов удастся избежать, если вы не станете настаивать на очевидном и убеждать в своей правоте тех, кто не способен разделить вашу точку зрения. Постарайтесь избежать споров на отвлеченные темы, и обязательно найдите возможность сказать что-то приятное тем, кто вам дорог.
Близнецы
Весьма противоречивый день. Умение общаться, находить общий язык и договариваться с самыми разными людьми вам сегодня очень пригодится, а вот излишняя доверчивость может и навредить. Не следует в этот день заключать долгосрочных договоров или брать на себя серьезные обязательства – слишком уж велика опасность пострадать из-за собственной самоуверенности. Возможны серьезные разногласия с коллегами, вам придется приложить немало усилий, чтобы сохранить свой авторитет на работе.
Состояние семейных дел только радует; родственники сегодня на вашей стороне, и от общения с ними вы наверняка получите удовольствие. Неплохо пройдут и романтические свидания, однако следует помнить, что в шумных увеселительных заведениях назначать встречи не стоит.
Рак
Действуйте решительно – звезды готовы поддержать тех, кто знает, чего хочет, и готов добиваться цели, не жалея сил. Однако нужно иметь в виду, что работы вам предстоит немало, и стремление справиться со всеми делами именно сегодня может привести к переутомлению и ухудшению самочувствия. Разумный план – важное условие достижения успеха; помните, что логика сегодня не менее важна, чем интуиция.
Можно наладить отношения с членами семьи, заручиться их поддержкой или получить полезный совет. Не стоит отказываться и от общения со старыми друзьями, но следует иметь в виду, что в этот день лучше принимать гостей у себя, чем наносить визиты кому бы то ни было. Возможно получение недорогих, но очень приятных подарков.
Лев
Весьма велика вероятность недомогания, поэтому стоит поберечь себя, сократить нагрузки, в том числе и профессиональные, если это позволяет ситуация на работе. Это не лучший день для проявления деловой активности, начала работы над сложными проектами. Стоит позволить событиям развиваться своим чередом, сосредоточившись на учебе, повышении квалификации или самосовершенствовании.
От близких людей вы получите поддержку, но, увы, не в той степени, в которой она вам сегодня необходима. Критика будет конструктивной, поэтому старайтесь реагировать на нее спокойно, не обижаясь на замечания, а принимая их к сведению.
Дева
Сегодня Девам будет трудно добиться успехов в важных делах – слишком велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств, неудачных совпадений. Старайтесь не требовать невозможного ни от себя, ни от окружающих, но не пренебрегайте выполнением повседневных обязанностей. Велика вероятность ошибок в делах, требующих постоянного внимания и полной сосредоточенности; однако ваши промахи вряд ли будут иметь сколь бы то ни было значительные последствия.
Не упустите возможность совершить вылазку на природу, отправиться в небольшое путешествие. Верность принципам здорового образа жизни избавит вас не только от недомоганий, но и от мрачных мыслей. Общаясь с близкими, воздерживайтесь от двусмысленных шуток – есть опасность, что вас поймут неправильно.
Весы
Очень непростая ситуация складывается в личной жизни. Вы остро реагируете на происходящее, а потому ссора с любимым человеком может не только всерьез испортить вам настроение, но и на самочувствии отразиться не лучшим образом. Постарайтесь все же не принимать события этого дня слишком близко к сердцу – звезды уверяют, что влияние негативных тенденций не будет продолжительным и вскоре все наладится.
В профессиональной сфере положение гораздо более благоприятное. У вас будет возможность проявить себя, привлечь к своим достижениям внимание влиятельных особ. Общение в неформальной обстановке позволит завязать полезные знакомства, а встреча со старыми друзьями напомнит о деле, сулящем значительное увеличение доходов.
Скорпион
Снижение жизненного потенциала приводит к тому, что за профессиональные дела вы беретесь без энтузиазма. О достижении значительных успехов в такой ситуации говорить не приходится. Постарайтесь, по крайней мере, не наделать ошибок и сдержать ранее данные обещания, в противном случае отношения с деловыми партнерами разладятся надолго. Не стоит ожидать снисхождения от руководства: ни один ваш промах не останется незамеченным.
Порадует посещение вечеринок, участие в светских мероприятиях. А вот отношения с близкими людьми складываются не лучшим образом: сегодня вы не склонны уделять внимание тем, кто в нем нуждается, что и порождает обиды.
Стрелец
Этот день обещает порадовать влюбленных и тех, кто стремится к переменам в личной жизни. Новое романтическое увлечение может стать началом серьезных отношений, если вы этого захотите и вовремя проявите инициативу. Не нужно бояться принимать важные решения, делать признания или предлагать любимому человеку нечто новое – вас поймут правильно, и жалеть о совершенных поступках не придется.
Поездки могут обернуться неожиданными проблемами, не дадут ожидаемых результатов переговоры с иностранными или иногородними партнерами. В этот день не стоит браться за новые проекты, а также вступать в борьбу с влиятельными недоброжелателями. Вам необходимо обдумать создавшееся положение – постарайтесь сделать это в спокойной обстановке.
Козерог
Благоприятный день. Единственное, от чего звезды настойчиво рекомендуют отказаться, это дальние поездки. В профессиональной сфере происходят перемены к лучшему, у вас появляется возможность доказать свое превосходство над конкурентами. Недоброжелатели не смогут вам навредить, даже самые коварные их планы вы разрушите легко и непринужденно. Возможно получение интересных предложений от давних деловых партнеров; помните, что сегодня вы можете диктовать свои условия.
В личной жизни не произойдет значительных перемен, хотя принять важное и непростое решение вам все же придется. У многих представителей знака появится повод для праздника. День вполне подходит для приема гостей или дружеской вечеринки.
Водолей
Профессиональные успехи маловероятны: сегодня вам придется тратить время на исправление чужих ошибок и преодоление бюрократических препон. Обычная работа кажется однообразной и малоинтересной, однако браться за новые дела пока все же не стоит. Сложные задачи будут решены вовремя благодаря вмешательству влиятельной особы. Финансовая ситуация нестабильна, возможны значительные расходы.
Очень удачный день для общения с членами семьи. Можно навестить родственников, которые живут далеко – поездка сложится очень удачно. В путешествиях возможны романтические знакомства, но у тех, кто не собирается в дорогу, не будет повода жаловаться на недостаток внимания представителей противоположного пола.
Рыбы
Проблемы в работе возникают не по вашей вине, однако справляться с ними все же придется, причем рассчитывать можно лишь на самую скромную помощь со стороны. Нежелательно в этот день браться за сложный дела, требующие концентрации внимания: вас слишком часто будут отвлекать коллеги и партнеры. Вероятно улучшение финансового положения. Возможно получение крупной суммы от людей старшего возраста.
Отличный день для общения с представителями противоположного пола, романтических свиданий, признаний в любви. Влюбленные могут принять решение о вступлении в брак или начале совместной жизни. Интересы семьи выходят на первый план, и ради них многие Рыбы откажутся от ранее составленных планов.