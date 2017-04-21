Настоящая жесть! Пауки в Новой Зеландии покрыли целое футбольное поле слоем паутины (видео)
21 апреля 2017 г., 17:48
В Новой Зеландии в городке Папамоа пауки покрыли целое футбольное поле слоем паутины после прошедшего в этих местах циклона, принесшего обильные осадки. Зрелище для некоторых выглядит вполне себе красиво, но для тех. кто боится пауков – это настоящий кошмар наяву, пишет Likeni.info.
“Мой муж, пасынок и я подошли к этому месту и я не могла сдержать крик, под впечатлением открывшегося зрелища. Мой пасынок ступил прямо в нее и по нему начали карабкаться пауки. Паутина была действительно очень липкая и очень быстро оказалась на нашей одежде. Тогда я решила сделать несколько фотографий и видео.
Кадры могут выглядеть не очень четкими, потому что пауки очень меня пугали.” – рассказала очевидец этого события.