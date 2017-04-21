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Настоящая жесть! Пауки в Новой Зеландии покрыли целое футбольное поле слоем паутины (видео)

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ФОТО: Youtube

В Новой Зеландии в городке Папамоа пауки покрыли целое футбольное поле слоем паутины после прошедшего в этих местах циклона, принесшего обильные осадки. Зрелище для некоторых выглядит вполне себе красиво, но для тех. кто боится пауков – это настоящий кошмар наяву, пишет Likeni.info.

“Мой муж, пасынок и я подошли к этому месту и я не могла сдержать крик, под впечатлением открывшегося зрелища. Мой пасынок ступил прямо в нее и по нему начали карабкаться пауки. Паутина была действительно очень липкая и очень быстро оказалась на нашей одежде. Тогда я решила сделать несколько фотографий и видео.

Кадры могут выглядеть не очень четкими, потому что пауки очень меня пугали.” – рассказала очевидец этого события.

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