В суде выяснилось, что деньги на лечение умирающей Фриске забрала ее мать

"Русфонд" потребовал взыскать с родных артистки 21,6 млн рублей, и суд постановил вызвать Ольгу Фриске на процесс. Адвокат, представлявший интересы гражданского мужа певицы телеведущего Дмитрия Шепелева заявил, что проверка установила перечисление денег на три депозитных счета в "Росбанке" - рублевый, долларовый и евровый.

"Деньги, находившиеся на текущем и депозитных счетах, были использованы на оплату лечения певицы. В то же время денежные средства на счетах в долларах и евро не использовались. Однако за две недели до смерти Жанны Фриске неизрасходованная часть благотворительной помощи была обналичена по доверенности матерью певицы Ольгой Владимировной Фриске", - рассказал адвокат.

Это следует и из постановления МВД об отказе в возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств неустановленными лицами, как того требовал "Русфонд".

"Росбанк", в котором суд ранее затребовал сведения о движении денежных средств по счетам Жанны Фриске, дал аналогичную информацию. "Таким образом, имеются разумные основания полагать, что в настоящее время неизрасходованная часть благотворительной помощи находится во владении Ольги Фриске", - заявил представитель Шепелева.

Адвокат ходатайствовал о вызове в суд матери певицы, к которой есть два вопроса: где находится неизрасходованная часть благотворительной помощи и не желает ли она вернуть деньги "Русфонду". "На этом наши судебные заседания могут и закончиться, если денежные средства будут возвращены Ольгой Владимировной", - сказал юрист.

Как отмечает ТАСС, суд удовлетворил ходатайство адвоката Шепелева, который является законным представителем своего сына Платона. Следующее заседание суда назначено на 19 мая в 11 часов утра по московскому времени.

Когда стало известно о тяжелой болезни артистки, Первый канал в январе 2014 года организовал сбор пожертвований на ее лечение. Между Русфондом и Жанной Фриске в октября 2014 года был заключен договор, по которому благотворительная организация перечислила на счет певицы более 25 млн рублей, пожертвованных телезрителями.

Спустя более полугода со дня смерти певицы, скончавшейся в Москве 15 июня 2015 года от рака головного мозга, "Русфонд" счел, что большая часть этих денег - 20 890 831 руб - со счета артистки исчезли.

На наследство певицы, включая ее личный счет в банке, претендовали отец певицы Владимир Фриске, мать Ольга Копылова (Фриске) и малолетний сын Платон, интересы которого представляет гражданский муж артистки Дмитрий Шепелев.

К ним обратился в суд с иском "Русфонд", поскольку родные певицы отказались после ее смерти предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

В "Русфонде" заявили, что на лечение была потрачена лишь часть общей собранной суммы в 25 миллионов рублей, но отчет был получен лишь о расходовании лишь 4,12 миллиона. Семья певицы иск не признает, но адвокаты близких пока не сообщили суду о судьбе большей части денег.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/21apr2017/friskemoney.html