Страшные фото звезды «Дома-2» сразу после пластики взбудоражили Сеть

Сексапильная брюнетка с восьмым размером груди Рита Керн напугала своих подписчиков в Instagram порцией фотографий из больницы. Звезда "Дома-2" показала, как выглядит ее лицо сразу после пластической операции, пишет Дни.ру.
Накануне Рита поделилась видео, которое она сделала, лежа на столе у хирурга. Красотка без зазрения совести обманула всех своих почитателей, долгие месяцы моливших ее уменьшить грудь, похожую на два баскетбольных мяча.
Керн сообщила, что врач наконец-то вытащит у нее импланты. Теперь она станет счастливой обладательницей "маленькой", по ее словам, груди третьего размера.
Конечно же, подписчики поддержали свою любимицу, потому что невозможно даже представить, каково это – каждый день таскать на себе несколько литров силикона.
Но не тут-то было. Звезда "Дома-2" всех обманула. С бюстом восьмого размера расстаться она не смогла. Как и с невинностью. Лежа на операционном столе, Керн со смехом сказала, что решила восстановить девственность, как другая звезда телестройки любви Либерж Кпадону. Однако это все шутки.
Изменениям подвергся нос пышногрудой дивы. Сразу же после операции Рита продемонстрировала в микроблоге свое лицо. Выглядит она так, будто побывала в драке.