Страшные фото звезды «Дома-2» сразу после пластики взбудоражили Сеть

Накануне Рита поделилась видео, которое она сделала, лежа на столе у хирурга. Красотка без зазрения совести обманула всех своих почитателей, долгие месяцы моливших ее уменьшить грудь, похожую на два баскетбольных мяча.

Керн сообщила, что врач наконец-то вытащит у нее импланты. Теперь она станет счастливой обладательницей "маленькой", по ее словам, груди третьего размера.

Конечно же, подписчики поддержали свою любимицу, потому что невозможно даже представить, каково это – каждый день таскать на себе несколько литров силикона.

Но не тут-то было. Звезда "Дома-2" всех обманула. С бюстом восьмого размера расстаться она не смогла. Как и с невинностью. Лежа на операционном столе, Керн со смехом сказала, что решила восстановить девственность, как другая звезда телестройки любви Либерж Кпадону. Однако это все шутки.

A post shared by Рита Керн (@rita666kern) on Apr 20, 2017 at 7:16am PDT

Изменениям подвергся нос пышногрудой дивы. Сразу же после операции Рита продемонстрировала в микроблоге свое лицо. Выглядит она так, будто побывала в драке.