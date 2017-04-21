Борис Корчевников нашел новую работу на телевидении

По словам мужчины, это должно произойти в ближайшее время. Конкретные сроки, когда Корчевников приступит к своим обязанностям, пока не называются. Учредитель «Спаса» патриарх Кирилл, как отметил Костенко, одобрил кандидатуру шоумена.

«СтарХит» обратился за более подробной информацией к представителю телеканала ВГТРК. «Мы не комментируем эту новость», – сказал пресс-атташе Максим Кранин.

Отметим также, что в настоящий момент Борис Корчевников продолжает работать в шоу «Прямой эфир». Поклонники ведущего ждут официального заявления от представителей канала и программы, которые бы внесли ясность в ситуацию с его предполагаемым уходом. «СтарХит» дозвонился до Бориса Корчевникова, но он отказался от комментариев, ссылаясь на то, что занят на съемках.

«Это решение было принято учредителем канала. Мы давно знакомы с Борисом Корчевниковым, скорее всего, он станет моим заместителем и приступит к этой работе с мая. Насчет того, останется ли он на канале «Россия 1», ничего сказать не могу», – сказал генеральный директор православного телеканала «Спас» Борис Костенко «СтарХиту».

Ранее в СМИ активно муссировалась информация о том, что Борис Корчевников решил покинуть программу «Прямой эфир». Сам шоумен и представители канала воздерживались от комментариев по поводу данных, появившихся в Сети. Утверждалось также, что место коллеги займет Дмитрий Шепелев. Назывались и конкретные сроки – говорилось, что кадровые перестановки произойдут уже этой весной.