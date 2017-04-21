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Вау! Когда мы узнали, сколько стоит новый Jaguar популярного радиоведущего, то чуть не позеленели от зависти (ФОТО)

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Недавно отметивший 50-летие популярный радиоведущий Алари Кивисаар теперь добирается до работы из Виймси на еще более крутом автомобиле, чем ранее, пишет Elu24.

Алари Кивисаар. Фото: Тайро Луттер

Ведущий утреннего шоу на SkyPlus недавно сменил свой коричневый BMW X6 на другую машину класса люкс – Jaguar F-Pace белоснежного цвета. Отметим, что буквально на прошлой неделе эту модель удостоили титула «Лучший автомобиль 2017 года».

Цена на него, разумеется, не самая дружелюбная. Стоимость Jaguar F-Pace стартует с отметки 43 688 евро, а более усовершенствованные его версии – до 86 352 евро.

Фото: Elu24

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