Вау! Когда мы узнали, сколько стоит новый Jaguar популярного радиоведущего, то чуть не позеленели от зависти (ФОТО)
21 апреля 2017 г., 14:16
Недавно отметивший 50-летие популярный радиоведущий Алари Кивисаар теперь добирается до работы из Виймси на еще более крутом автомобиле, чем ранее, пишет Elu24.
Алари Кивисаар. Фото: Тайро Луттер
Ведущий утреннего шоу на SkyPlus недавно сменил свой коричневый BMW X6 на другую машину класса люкс – Jaguar F-Pace белоснежного цвета. Отметим, что буквально на прошлой неделе эту модель удостоили титула «Лучший автомобиль 2017 года».
Цена на него, разумеется, не самая дружелюбная. Стоимость Jaguar F-Pace стартует с отметки 43 688 евро, а более усовершенствованные его версии – до 86 352 евро.
Фото: Elu24