Пятничное видео: ревнивая жена врывается к секретарше мужа
21 апреля 2017 г., 13:26
Смотрите веселое пятничное видео от Comedy Woman.
Но сначала анекдот:
Приходит муж с работы:
— Дорогая у меня проблемы!
—Милый, не говори ”у меня”— говори ”у нас”.
— Хорошо! У нашей секретарши от нас ребенок!
Ревнивая жена – это гарантированный скандал для мужчины. Особенно, если этот мужчина – большой начальник. И особенно, если он дает повод для ревности, пишет Likeni.info.
В этой сценке ревнивая жена врывается к секретарше мужа с неопровержимыми уликами. Вот тут кажется что все, конец: приперла к стенке. Но происходит вот что!
Смотрите видео!