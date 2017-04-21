Пятничное видео: ревнивая жена врывается к секретарше мужа

Но сначала анекдот:

Приходит муж с работы:

— Дорогая у меня проблемы!

—Милый, не говори ”у меня”— говори ”у нас”.

— Хорошо! У нашей секретарши от нас ребенок!

Ревнивая жена – это гарантированный скандал для мужчины. Особенно, если этот мужчина – большой начальник. И особенно, если он дает повод для ревности, пишет Likeni.info.

В этой сценке ревнивая жена врывается к секретарше мужа с неопровержимыми уликами. Вот тут кажется что все, конец: приперла к стенке. Но происходит вот что!

Смотрите видео!