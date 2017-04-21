Итальянская королева красоты, которую бывший облил кислотой, впервые показала лицо (фото)

Джессика Нотаро до инцидента. Фото: Scanpix/AP

Сначала модель прикрывалась шарфом, но потом сняла его со словами: «Я хочу, чтобы вы увидели, что он со мной сделал. Это не любовь».

Фото: Scanpix/AP

Сам парень — телохранитель Хорхе Эдсон Таварес, — кстати, отрицает свою вину и ждет решения суда. Тем временем Джессике пришлось провести два месяца в больничной палате, залечивая раны и восстанавливаясь. Она находилась в стерильной изолированной комнате и разговаривала со всеми через стекло.

Фото: Italy Photo Press/Scanpix

«Пока кислота разъедала мое лицо, я стояла на коленях и молилась Богу: «Забирай мою красоту, но оставь мне хотя бы зрение».

Девушке придется подождать еще около года до того, как можно будет делать пластическую операцию. А пока она тратит до тысячи долларов в месяц на лекарства, глазные капли и лосьоны, чтобы облегчить боль.

Джессика Нотаро. Фото: Italy Photo Press/Scanpix

Нотаро познакомилась с Таваресом 3 года назад, когда они оба работали в дельфинарии в итальянском городе Римини.

Все это время он был примерным парнем, но после того, как они расстались, Хорхе стал очень ревнив и начал преследовать ее.

«Он стал просто одержим. Он знал мое рабочее расписание и отслеживал мои передвижения. Если я на 2 минуты задерживалась с работы, он начинал писать мне: «Что ты делаешь? Почему ты все еще там? С кем ты?».

Джессика уже съехалась с новым бойфрендом, но Таварес продолжал ей угрожать. Тогда девушке пришлось остаться одной — ради своей безопасности и безопасности любого будущего парня.

Джессика Нотаро. Фото: AP/Scanpix

«Я боялась заводить отношения. Он преследовал меня везде, угрожал и не оставлял меня одну. Он даже подстроил самоубийство, пытаясь надавить на жалость. Он пришел ко мне домой с веревкой и притворился, что повесится на воротах в моем дворе».

Потом стало еще хуже. Таварес начал угрожать облить Джессику кислотой.

«Я работала в дельфинарии, где кислоту используют для чистки фильтров. Поэтому я спросила коллегу, что мне делать, если он все же обольет меня кислотой. «Мне нужно мыть лицо или нет?» Он сказал: «На твоем бы месте, я бы не умывался: это такой вид кислоты, который может прожечь дыры в коже при соприкосновении с водой». Я даже говорила коллегам, что собираюсь купить себе шлем, потому что боюсь ходить от машины до дома».

Но в итоге так и случилось. Таварес напал на модель как раз на парковке.

«Лицо горело, я сразу же начала терять зрение. Я чувствовала отчаяние, потому что знала, что чем больше времени проходит, тем больше кислота разъедала лицо. Я должна была как можно быстрее добраться до больницы».

Часть кислоты попала в рот Джессики, и она боялась, что потеряет голос — а ведь она еще и певица. Но, к счастью, этого не произошло.

«Когда я впервые посмотрела на свое лицо, оно было наполовину темно-коричневое, наполовину зеленое. Я была в шоке, но потом решила сосредоточиться на своих глазах: говорят же, что глаза — зеркало души. Я посмотрела в них и узнала себя. И сказала: «Ладно, все хорошо, это по-прежнему я».

И даже после такого Джессика говорит, что не жаждет мести. «Я просто хочу, чтобы он увидел меня и понял, что сделал».