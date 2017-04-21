Вот десять способов сэкономить на билетах, о которых не знает 95% пассажиров

Но мало кто знает, что стоимость билета зависит от дня недели, сезона, количества дней до вылета и многого другого. Все это не мешало бы знать ДО бронирования билетов, а не после них, передает Lifter.

Мы тут нашли десять самых лучших советов, которые могут сэкономить вам тучу денег!

1. Правильно выбирайте время для поиска

Если у вас в планах поездка за границу, то позаботиться о билетах следует заблаговременно. Но когда именно? Эксперты советуют использовать "правило 60 дней": ищите рейсы за полтора-два месяца до поездки - не раньше и не позже!

Покупать билеты на летние направления выгоднее в декабре. Учтите: чем меньше свободных мест в самолёте — тем выше их стоимость!

Еще одно правило: самые дешевые авиабилеты бывают по вторникам, в период с 14:00 до 16:00.

Кстати, если вам все равно, когда вылет, выбирайте утро. Ранним утром - до 8 часов - билеты обычно намного дешевле.

2. Нашли дешевый рейс — бронируйте без промедления!

Если в списке доступных рейсов на интересующую вас дату есть удачный по стоимости вариант — не стоит откладывать приобретение.

Дешёвые авиабилеты быстро раскупают, поэтому уже через несколько часов этого билета может не быть.

3. Выбирайте лоукостеров

Бюджетные авиакомпании, или лоукостеры, дают реальную возможность сэкономить . Их билеты зачастую в 2–3 раза дешевле. Самый известный из них - Ryanair.

Однако будьте готовы к тому, что за дешёвые авиабилеты придётся заплатить своим комфортом: вылет может осуществляться из менее удобного аэропорта, в неудобное время суток, на борту вам не предложат обед, а количество багажа, которое можно взять с собой, будет ограниченным.

4. Выбирайте аэропорт с меньшими сборами

При выборе авиабилетов попробуйте поменять город вылета и прилёта. Небольшие и не столь популярные у туристов аэропорты снижают сумму сервисного сбора, поэтому и стоимость билетов из них будет ниже.

Иногда выбор аэропорта в соседнем городе даёт ощутимую экономию, даже учитывая стоимость дороги до него.

5. Выбирайте рейсы с пересадками

Авиаперелёт с пересадкой значительно увеличивает время, которое вы проведёте в пути, но стоимость билетов на такие рейсы намного ниже. Если вы готовы пожертвовать временем, чтобы сэкономить на билете, то, выбирая билеты с помощью системы онлайн-бронирования, снимайте галочку «только прямые рейсы».

К слову, авиарейсы с пересадкой бывают очень кстати, если речь идёт о менее популярном направлении: во многие небольшие города Европы можно добраться напрямую, используя перелёты с пересадкой.

6. Пользуйтесь скидками!

Практически все авиакомпании дают возможность экономить таким категориям пассажиров, как студенты, дети, пенсионеры. Если вы летаете довольно часто, то, выбирая рейсы одной и той же авиакомпании, можете получить скидку постоянного клиента.

7. Покупайте авиабилеты с вылетом/прилётом в середине недели

Самые дешёвые билеты продают на вторник, среду и четверг, а самые дорогие — на выходные и праздники. Старайтесь провести ночь с субботы на воскресенье в выбранном пункте назначения.

И еще: старайтесь не летать туда-обратно одной авиакомпанией. ОЧЕНЬ ЧАСТО бывает так, что в одну сторону выгоднее ледеть с одной фирмой, а назад - с другой.

8. Пользуйтесь поисковиками

Поисковики (агрегаторы) находят сразу все варианты перелётов по заданному направлению — вам остаётся только выбирать. Это самый простой и надёжный способ найти билеты по минимальной цене.

Суть их работы — сравнивать цены на билеты по нужному вам направлению среди сотен авиакомпаний и всех крупных агентств и находить лучшее предложение. Самые популярные и удобные поисковики — Skyscanner, Буруки и Авиасейлс.

9. Город, который вам нужен, может быть "транзитным"

Вы можете выбрать рейс, в котором, скажем, будь 2 пересадки, но не доехать до конца "маршрута". Например, вам нужно в Стамбул. Можно купить за $150 билет Киев - Стамбул, а можно, например, за $50 - Киев - Стамбул - Кишинев. Если до Кишинева вы не доедете, никто вас штрафовать не будет :)

10. Проверяйте Фейсбук и Твиттер

Да-да, подпишитесь на аккаунты всех своих любимых авиакомпаний, турагентств и агрегаторов билетов в соцсетях. Обычно самые крутые - с точки зрения цен - предложения они тут же размещают на своих страницах в Фейсбуке: чтобы получить "вирусный" эффект от их распространения пользователями.

Поделитесь этими полезными советами с теми, кто часто летает!