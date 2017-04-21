Ольга Бузова поразила своих поклонников горячим образом

На снимке, который разместила в своем микроблоге Ольга Бузова, она предстала перед поклонниками в очень пикантном наряде. Телеведущая надела откровенное черно-красное боди, а сверху накинула черный шелковый халатик. Некоторые высоко оценили сексуальный образ Ольги Бузовой, а некоторые заявили, что она копирует новую возлюбленную своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко, пишет 7d.org.ua.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 20 2017 в 2:16 PDT