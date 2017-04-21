Смотри: Екатерина Андреева отличилась странным нарядом на премии

Телеведущая умудрилась совместить в одном ансамбле босоножки, лосины, кружевную юбку и куртку с меховой оторочкой.

Звезды не только лакомились вкусным тортом, но и любовались на фотопортреты звезд кино и телевидения, выставленные перед киноцентром "Октябрь" на Новом Арбате.

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