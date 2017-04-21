Отец поймал дочь на воровстве. Ваше сердце растает, когда вы узнаете, зачем она на это делала!

Объяснение девочки тронуло его до глубины души. Теперь он рассказывает о своем опыте в социальных сетях. Далее прямая речь.

“Я понаблюдал пару дней и заметил, что Дженни уходит в школу с набитым едой рюкзаком. К концу учебного дня в нем остаются лишь книги и тетради.

Когда я спросил, что происходит, глаза дочери сразу же наполнились слезами. Она рассказала, что мальчик из ее класса питается лишь школьными завтраками и обедами. Он ненавидит выходные, потому что тогда ему нечего есть. Дженни каждый день пытается подбросить ему в рюкзак хоть какую-то еду, чтобы он и его младший брат не голодали. Она делает это тайком, чтобы не вызывать у одноклассника смущения.

Меня это поразило. Мы живем в довольно богатом районе. Я не настолько наивен, чтобы думать, что весь мир сыт. Но я крайне удивился, когда узнал, что этот мальчик и его семья оказались в продовольственной ловушке.

Я пишу этот пост для того, чтобы напомнить всем нам (и себе), что чьи-то потребности для нас не всегда очевидны. То, что для вас пустяки, для кого-то может иметь огромное значение.

Если вам интересно, я передал в школу информацию о голодающем мальчике. Анонимно. Меня заверили, что семья получит помощь в преодолении трудных времен.

Тем не менее, я купил дополнительные коробки хлопьев и баночки супа. И поместил их в тот шкафчик, откуда “воровала” моя шестилетняя Дженни. Вскоре я заметил, что они исчезли”.

Родители могут гордиться своей девочкой! Она доказала, что знает о сочувствии и храбрости не понаслышке.

Отправьте эту историю своим друзьям! Этот пост – напоминание, что все мы должны быть благодарны за то, что у нас есть. А еще – помогать тем, у кого жизнь совсем не мед.