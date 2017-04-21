Держитесь от них подальше! Главные разлучницы по знаку Зодиака

Попали в подобную ситуацию? Не стоит сразу же закатывать своему мужчине скандал или, наоборот, сдаваться без боя. Попробуйте разузнать, к какому знаку Зодиака относится предполагаемая разлучница. А затем, зная психотип своей противницы, вы сможете разработать правильную стратегию действий, пишет Маркетиум.

Призвав на помощь астрологию, вы легко избавитесь от соперницы! Предлагаем вам изучить краткое описание разлучниц всех зодиакальных знаков.

Разлучницы стихии Воды

Это самые опасные разлучницы из всего гороскопа. А все потому, что они очень романтичные и эмоциональные, загадочные и сексуальные.

Скорпион — самая опасная разлучница среди всех знаков Воды! Это действительно роковая женщина, сексуальная и умная одновременно. Победить такую соперницу очень сложно — мужчина практически моментально становится ее жертвой. Женщина-Скорпион — прирожденный психолог и манипулятор. Она сразу видит слабые стороны и бьет по ним. Главный недостаток такой разлучницы — ее меркантильность. Докажите ошалевшему от эмоций мужчине, что больше всего она ценит его за деньги, и “скорпионша” тут же потерпит фиаско.

Рыбы — настоящая русалка! Ее сильными сторонами являются ум, интуиция и чувственность. Но есть у этой разлучницы есть и слабые места — влюбчивость и непостоянство. Она совершенно не умеет долго любить одного мужчину. Даже на расстоянии и платонически. Поэтому вам нужно только открыть мужчине глаза на ее неверность. И их роман закончится, так и не начавшись.

Рак — умело носит маску ангела во плоти. В глазах мужчин выглядит вечной девочкой, скромной и беззащитной. Рядом с ней любой мужчина, даже самый слабый, ощущает себя, как минимум, Геркулесом. Такую соперницу нужно спровоцировать — когда маска слетит, то проявится ее истинная природа. Разлучница-Рак в борьбе за мужчину ведет себя слишком хладнокровно и совершенно не знает стыда. Увидев ее истинное лицо, мужчина сам сбежит куда подальше.

Разлучницы стихии Огня

Эти женщины любой ценой стремятся к независимости. И хотя они уверены, что это их сила, свободолюбие часто поворачивается к ним обратной стороной медали. В результате, среди огненных дам много одиноких и разведенных женщин, что делает их потенциальными участницами любовного треугольника.

Стрелец — самая расчетливая разлучница из огненных знаков Зодиака. Она ловит мужчин на взаимопонимание и сочувствие. Женщина-Стрелец всегда готова выслушать все его жалобы и никогда не вешается на шею. Такую соперницу можно победить только независимостью и остроумием. Ее самая большая слабость — непреодолимое желание контролировать мужчину. Хотите победить соперницу? Не уподобляйтесь ей, задавая мужу кучу неудобных вопросов — где, когда и с кем был? Ведите себя спокойно и чуточку прохладно. Такой контраст пойдет вам только на пользу.

Овен — самоуверенная и грубоватая разлучница. Эта охотница и амазонка всегда ведет себя очень активно, умело арканя вашего мужчину, как необъезженного мустанга. Как с ней бороться? Просто выведите ее из себя — в гневе и припадке агрессии она перестает стесняться в выражениях, что выглядит просто отвратительно. Подобная тактика быстро откроет мужчине глаза на истинную сущность вашей соперницы.