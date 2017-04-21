Алла Пугачева лишилась волос

Густая рыжая шевелюра – фирменный знак Алла Пугачевой. Впрочем, поклонники догадывались, что артистка просто ловко меняет парики и шиньоны. И на сборном концерте "Удачные песни" она подтвердила это: взяла да и сняла пышный шиньон с затылка, вмиг лишившись объемной прически, пишет Дни.ру.

"Это я для своих детишек", – пояснила певица. Примадонна не хочет, чтобы Лиза и Гарри воспринимали ее как бабушку, вот и молодится. "Я вышла из образа артистки Аллы Пугачевой и теперь живу просто как Алла Пугачева. Без всякого имиджа. А все образы оставила для сольных концертов", – рассказала звезда.

Кстати, концертов в ближайшее время не ожидается. "Если доживу до 70 лет, тогда, может, и выйду на сцену", – цитирует Аллу Борисовну портал wday.ru. Исполнительница призналась, что не знает, откуда пошли слухи о ее возвращении на сцену. "Я не возвращаюсь, а иногда появляюсь!" – уточнила она.

А тема волос была в тот вечер доминантной. "Я один раз покрасила волосы. Это было лет в 17, – с улыбкой вспомнила Пугачева. – Когда они отрасли, был настоящий кошмар – черная челка и рыжий затылок". Теперь певица экспериментирует с внешностью только с помощью париков и шиньонов.