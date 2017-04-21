Доброе утро! Читайте наш самый точный гороскоп на 21 апреля

Можно решить профессиональные проблемы, подняться на новую ступень служебной лестницы, преодолеть трудности в отношениях с коллегами и начальством; требуется лишь сосредоточиться на решении именно той задачи, которая является особенно актуальной, пишет Дворец.

А вот эмоциональный фон не слишком благоприятен. Возможны острые приступы тоски, печали, меланхолии. В такие моменты близкие люди будут поддерживать друг друга, и именно в подлинном взаимопонимании и бескорыстной поддержке кроется ключ к преодолению негативных тенденций.

Овен

Благоприятный во многих отношениях день, связанный с общением, с контактами, знакомствами, началом новых дел. Люди, которые войдут сегодня в вашу жизнь, принесут с собой новые идеи и заманчивые возможности. Можно отправляться в путешествие, проводить переговоры с зарубежными партнерами, начинать бизнес с привлечением иностранных инвестиций.

Старшие родственники относятся к вам с пониманием и любовью, а вот поведение любимого человека оставляет желать лучшего. Впрочем, и вы небезупречны. Если хотите перемен в личной жизни – постарайтесь трезво оценить собственные поступки и не повторять ранее совершенных ошибок.

Телец

Удачный день больших и серьезных дел – но лишь в том случае, если вы не проявите и малой толики легкомыслия. Сосредоточьтесь на созидательной деятельности, не допускайте даже мысли о том, чтобы нанести кому-то вред или обманным путем увеличить свое благосостояние. Ваша репутация работает на вас, так не наносите же удара по ней, вступая в тесные отношения с сомнительными особами! Вы являетесь для окружающих олицетворением респектабельности и надежности, а это дорогого стоит.

В семье этот день связан с торжеством мудрости. Разногласия остаются в прошлом, негативные эмоции растворяются без следа. Именно вы определяете, как будут развиваться дальше романтические отношения; любимый человек охотно согласится с вашим решением.

Близнецы

Не сопротивляйтесь творческим порывам, прислушивайтесь к интуиции и не бойтесь нестандартных решений. Вполне вероятно, что у вас появятся новые источники заработка – скромного, но стабильного. Благодаря умению быстро принимать решения вы сможете найти выход из затруднительной ситуации и вовремя прийти на помощь людям, благополучие которых для вас чрезвычайно важно.

Для того чтобы успеть завершить все задуманное, придется составить план действий и следовать ему точно, иначе внимание ваше рассеется, и часть дел останется незавершенной. Отношения в семье удастся наладить, не прикладывая особых усилий. Любимый человек признает вашу правоту и охотно пойдет на уступки.

Рак

Жизненный потенциал высок, Раки полны сил и способны на многое. Что ж, наступило время действовать. День благоприятен для заключения контрактов и договоров, оформления документов и финансовых сделок. Не исключено, что сегодня вам придется отправиться в командировку или деловую поездку. Хорошо пройдут конференции и семинары, любые корпоративные мероприятия.

Серьезные трудности вряд ли возникнут, а справиться с мелкими неприятностями поможет безусловная поддержка друзей и родственников. Идеи любимого человека заслуживают внимания – не отвергайте их, не обдумав как следует. Не стоит приобретать дорогие вещи, предназначенные для личного пользования. А вот подарок, приобретенный в этот день, наверняка будет очень удачным.