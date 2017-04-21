Испытано на себе: блогеры искупались в автомойке и что из этого вышло (ВИДЕО)

Австралийские блогеры и радиоведущие испытали на себе автомойку в действии. Мужчины "искупались", находясь в собственном кабриолете.
Видео, снятое во время процедуры, было опубликовано в Facebook и собрало за сутки почти миллион просмотров, пишет Корреспондент.net.
Как отмечает издание Mashable, блогеры решились на этот эксперимент исключительно ради смеха.
Интернет-пользователи оценили поступок австралийцев, оставив несколько тысяч комментариев под видео. "Я всегда мучался догадками, что же произойдет, если попробовать это...", - прокомментировал один из юзеров сети.
Ранее Корреспондент.net сообщал, что СМИ обнародовали фото мужчин, которые способны шокировать воображение. На снимках представители сильного пола запечатлены в опасных ситуациях, подвергая риску свою жизнь.