Испытано на себе: блогеры искупались в автомойке и что из этого вышло (ВИДЕО)

Видео, снятое во время процедуры, было опубликовано в Facebook и собрало за сутки почти миллион просмотров, пишет Корреспондент.net.

Как отмечает издание Mashable, блогеры решились на этот эксперимент исключительно ради смеха.

Интернет-пользователи оценили поступок австралийцев, оставив несколько тысяч комментариев под видео. "Я всегда мучался догадками, что же произойдет, если попробовать это...", - прокомментировал один из юзеров сети.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что СМИ обнародовали фото мужчин, которые способны шокировать воображение. На снимках представители сильного пола запечатлены в опасных ситуациях, подвергая риску свою жизнь.