Секс-статистика: ответы на интригующие вопросы в цифрах

И эта статистика — только ложка дегтя. Далее тебя ждет целая бочка. Но не грусти: зная все баги, будешь знать, каких ошибок не допускать. Плюс будем приводить советы, которые помогут тебе поправить твое секс-положение, пишет Mport.ua.

А не бревно ли она?

Не всегда в плохом сексе виноват мужчина. Сплошь и рядом причина тому — сама женщина. Вот, допустим, она бревно. С такой как не старайся, результат — все равно печаль. Что делать в таких ситуациях?

Наш тебе совет: держись от них подальше. Как узнать бревно издалека? Да легко. Доказано: если у девушки несколько хобби и разные увлечения, значит она более темпераментна и вследствие яркая в постели. Пассивная в жизни — такая же и в будуаре.

Первый секс

У подавляющего большинства девушек первый секс происходит в возрасте 17-20 лет. У парней годом раньше. Есть печальные 20% барышень, постельные утехи которым открываются в возрасте 27+. Есть и более печальные 20%: это пары, которые распадаются сразу после первого секса.

Доминирование в постели

Доминирование мужчины в отношениях — тонкая и очень индивидуальная психология. Но если дело доходит до постели, то женщины тут же становятся мягкими и податливыми: ну любят они, когда ими в будуаре командуют. Любит целых 80% дам. При чем любят, когда мужчина не просто доминирует, а даже слегка грубоват. А еще женщины любят физически развитых мужчин. Так что занимайся спортом.

Количество поз за раз

В порно актеры делают это долго, и за раз способны перепробовать с десяток поз. В жизни все несколько иначе: дамам хватает 2-3 положений, чтобы в достаточной мере насытиться половым актом.

Длительность секса

В среднем секс длится порядка 6 минут. Женщинам мало: они хотят 16 минут, включая прелюдию. Откуда взять еще 10 минут? Ответ: трать их на прелюдию. Так и партнерша дойдет до нужной кондиции, и ты останешься в плюсах.

БДСМ

Да, женщины любят БДСМ. И любят ого-го как:

75 процентов опрошенных дам хотят подчиняться в постели и быть грубо отпоротыми.

Оральный секс

Почти все представительницы слабого пола любят оральный секс в любых его проявлениях. Вот так вот.

Эксперименты в сексе

Очень похожее отношение женщин и к экспериментам в сексе. Статистика, подтверждающая это:

58 процентов пар иногда связывают друг друга;

55 процентов кусают друг друга;

50 процентов завязывают глаза во время секса.

Больше экспериментов — больше шансов испытать оргазм под иным углом.

Идеальный размер члена

Среднестатистический срез: 13,2 см — идеальная длина члена по мнению дам. Ура: нам, эстонцам, с этим повезло. А тем, чей размер оставляет желать лучшего, читать тут.

Свет: включать или не включать?

Статистика:

40 процентов пар делают это строго в темноте;

10 процентов — всегда при свете;

68 процентов женщин хотят четко видеть своего партнера. Причина: это их еще больше заводит.

Анальный секс

В 1970-х годах 25 процентов пар это пробовали, 8 процентов делали это регулярно. Сегодня показатели существенно выросли: 75 пробовали пробовали, 25 процентов занимаются этим регулярно.

Есть и пары традиционной ориентации, в которых женщины надевают на себя страпон и имеют мужчин. Мужчины:

20 процентов находят это интересным;

5 процентов регулярно этим занимаются.

Статистика оргазма

36 процентов женщин чаще всего кончают при обычном сексе.

26 процентов женщин — при оральном сексе.

24 процента женщин — от взаимной мастурбации.

Совет: чтобы все были довольны-счастливы, и никому ничего не надоедало — чередуй то с этим и наоборот.

Частота

Нормальная сексуальная жизнь по мнению женщин — это минимум раз в неделю. Два-три раза по их же мнению — шик.

Разговоры о сексе

Доказано: пары, не стесняющиеся говорить об их сексе / способах достижения оргазма, в отношениях более счастливы.