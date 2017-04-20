Мужчины, прислушайтесь! Названа самая неожиданная причина ожирения

Было проведено исследование: собрали две группы людей. Их кормили абсолютно одинаковой пищей. Правда, в блюда для группы №2 насыпали больше соли, пишет Mport.ua.

Итог: участники второй группы больше хотели пить. В чем причина?

Причина

В ходе эксперимента было замечено то, что респонденты из группы №2 чаще ходили помочиться нежели те, кто ел менее соленую пищу. Как-бы итог: соль — мочегонное. Но согласно американцам, пить хочется не от того, что соль “сушит“, а от того, что организм пытается урегулировать водный баланс.

Ожирение

В ходе эксперимента американцы еще установили, что соль способствует активному накоплению жидкости в почках. Процесс сопровождается активным сжиганием энергии и калорий. То есть изрядна наевшись соленого и набегавшись в туалет, автоматически появляется не только жажда, но и голод.

Да, в итоге тебе хочется снова поесть. Добавь сюда еще и то, что сплошь и рядом люди не умеют различать голод да жажду.

В общем, из-за передозировки солью у людей сплошное обжорство с печально-вытекающим последствием — ожирением.

Соль — враг

Ожирение — только вершина соленого айсберга. Американцы говорят, что соль может быть причиной сахарного диабета, остеопороза, повышенного риска сердечно-сосудистых / сосудистых / сердечных заболеваний.

Суточная норма потребления соли — от 2645 мг до 4945 мг. А ученые из Ассоциации Здоровья Сердца (США) планку вообще занизили до 1500 мг.

Вердикт: соль — враг. Но это касается только тех случаев, когда твоя щедрая кулинарная рука пересыпает границы дозволенного. Так что не сыпь много соли.