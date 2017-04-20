Строгий муж запрещал ей даже поменять прическу. Когда он умер, вдова решилась на немыслимое!

Другая же считает это пережитком доисторических времен, варварством и просто неэстетичным, боготворя красоту чистоту от татуировок тела. Менее радикальные противники татуировок просто никогда не согласятся изменить свое тело таким образом.

Мы же хотим предоставить твоему вниманию эксцентричную Шарлотту Гуттенберг, которая живет по принципу, который она всегда повторяет: «Некоторые покупают искусство и вешают его на стену. Но у меня оно — на теле». И она чертовски серьезна в своих речах.

Скриншот с сайта youtube.com

В интервью она поделилась воспоминаниями из прошлого. Женщина рассказывает, что «всегда хотела татуировку», однако ее муж был категорическим противником этой идеи.

Категоричность мужа сдерживала Шарлотту до момента его смерти. Оправившись от потери, она решила кардинально изменить свою жизнь и не отказывать себе в давней мечте. С этого момента жизнь этой особы перевернулась с ног на голову.

Скриншот с сайта youtube.com

Героиня этой истории – рекордсменка книги рекордов Гиннеса. Она удостоилась номинации самой старой татуированной женщины. Бабуля дает!

Тело Шарлотты покрывает множество цветастых рисунков, которые завораживают глаз не только обычного человека, но и искушённого знатока искусств.

Подсчет офиса книги рекордов Гиннеса выдает впечатляющую цифру. 92 % тела пенсионерки покрыто татуировками. Поистине, впечатляющий показатель. И нет никаких причин не доверять группе международных экспертов, сделавшей такое заключение.

Сама Шарлотта насчитала более 1000 часов, потраченных на посещение тату-мастера. Однако она не собирается останавливаться на достигнутом и хочет покрыть узорами нетронутые участки кожи.

«Еще есть свободное место на груди. И особенно большое – на животе», - сетует бабуля.

Впрочем, рекордсменка интересна не только своим внешнем видом. Впечатляет ее мотивация: «Каждая татуировка имеет для меня значение. Все они – это история. Однажды я решила, что хочу покрыть ими все тело. С тех пор я постоянно над этим работаю».

Такое необычное увлечение сказалось на личной жизни Шарлотты. В тату-салоне она познакомилась со своим новым мужем – Чарльзом Хельмке. Примечательно, что он также рекордсмен. Чарльз — самый старый среди пенсионеров с татуировками.