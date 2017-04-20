Подольская и Пресняков заменят оскандалившуюся ведущую «Орла и решки»?

Сотрудники телеканала "Пятница!" узнали у некоторых исполнителей, готовы ли они отправиться в путешествие. Оказалось, что среди звезд отечественной эстрады есть немало авантюристов, не боящихся изменить свою жизнь.

Исследовать чужую страну с рюкзаком за плечами и ста долларами в кармане – задача не из легких, но знаменитостей этим не испугать. Свое желание принять участие в рейтинговом проекте выразили поющие супруги Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Звездная пара даже порепетировала подкидывание монетки. Фортуна в виде золотой карты оказалась на стороне певицы.

"Мы готовы, приглашайте, – позитивно отреагировала на предложение стать ведущей "Орла и Решки" Подольская. – Было бы совсем отлично, если бы мне попалась золотая карта. Но я бы очень переживала за Вову, если бы ему она не досталась".

Супруг сразу же успокоил Наталью, что и без золотой карты он не пропадет в чужой стране. "Я бы все равно поехал. И на сто, и на пять долларов. Уверен, через час я бы нашел способ, чтобы в кармане оказалось долларов триста", – прихвастнул Пресняков.

Конкуренцию Наталье и Владимиру может составить певица Нюша. "Я видела проект, и быть его ведущей – интересное испытание. Потому что "дорогое" путешествие – это легко, а если выпадает сто долларов, даже не представляю, насколько это тернистый путь. Но попробовать было бы интересно", – призналась исполнительница.