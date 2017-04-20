Эстонская ведьма Мэрилин Керро предрекла Порошенко ужасающее будущее?

Если верить источнику, Керро утверждает, что уже этой осенью у украинского народа «откроются глаза», и он активно начнет предпринимать действия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию в стране.

Украина окажется во власти нечестных политиков, которые станут «тянуть одеяло на себя», дабы оказаться у руля правления. В итоге к власти придет тот, на которого даже не могли подумать.

Как утверждают СМИ, Керро уверена - Юлия Тимошенко станет тем человеком, из-за которого Порошенко окажется в западне. Супруга действующего президента, возможно, будет замешана в громком денежном конфликте, что станет настоящим позором и ударом для Порошенко. Такой поворот событий заставит украинского лидера сложить полномочия и покинуть пост.