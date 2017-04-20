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Эстонская ведьма Мэрилин Керро предрекла Порошенко ужасающее будущее?

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Петр Порошенко/Мэрилин Керро. | ФОТО: Коллаж Limon из фото AP/Õhtuleht

Недавно в Сети появилась информация о президенте Украины Петре Порошенко, озвученная якобы Мэрилин Керро, пишет Южный Федеральный.

Если верить источнику, Керро утверждает, что уже этой осенью у украинского народа «откроются глаза», и он активно начнет предпринимать действия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию в стране.

Украина окажется во власти нечестных политиков, которые станут «тянуть одеяло на себя», дабы оказаться у руля правления. В итоге к власти придет тот, на которого даже не могли подумать.

Как утверждают СМИ, Керро уверена - Юлия Тимошенко станет тем человеком, из-за которого Порошенко окажется в западне. Супруга действующего президента, возможно, будет замешана в громком денежном конфликте, что станет настоящим позором и ударом для Порошенко. Такой поворот событий заставит украинского лидера сложить полномочия и покинуть пост.

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