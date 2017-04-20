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Видео: о чем мечтают русские и эстонцы в Эстонии? А вас или друзей случайно нет в этом видео?

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В редакцию портала Limon.ee поступило видео уличного опроса, в которым у жителей Эстонии – русских и эстонцев, мужчин и женщин, молодых и не очень, спрашивают: что им нужно для счастья? Ответы очень сильно отмечается. Кому-то для наслаждения хватит ежедневной улыбки, а кто-то будет рад, если выиграет в лотерею. Напишите в комментариях, о чем мечтаете вы?

Лаура Лийза: «Мечтаю о кругосветном путешествии!»

Керту: «Улыбаться хотя бы раз в день».

Оскар: «Хочу получить место жительства в Тарту».

Рейн: «Чтобы здоровье восстановилось».

Андреэ: «Выиграть в лотерею».

Сергей: «Чтобы весь мир жил серьезной жизнью без политики».

Майе: «Чтобы жизнь молодежи стала легче, и они могли бы жить и учиться на родине».

Ольга: «Мечтаю о лете».

Гуннар: «О велосипеде. Таком красном!»

Жанна: «О спокойствии и любви».

Вийви: «Стать бабушкой».

Смотрите видео со всеми комментариями на эстонском языке! Себя узнаете?

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