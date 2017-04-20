Видео: о чем мечтают русские и эстонцы в Эстонии? А вас или друзей случайно нет в этом видео?

В редакцию портала Limon.ee поступило видео уличного опроса, в которым у жителей Эстонии – русских и эстонцев, мужчин и женщин, молодых и не очень, спрашивают: что им нужно для счастья? Ответы очень сильно отмечается. Кому-то для наслаждения хватит ежедневной улыбки, а кто-то будет рад, если выиграет в лотерею. Напишите в комментариях, о чем мечтаете вы?