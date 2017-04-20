Расшифрованы детали в предсказании Ванги на 2017 год

Если же говорить конкретно, то предсказания на этот год указывают на то, что в 2017 году начнется война, которая охватит весь мир. Во всех государствах будет царить глубокий экономический хаос – возможно, все это перерастет в голод.

Предсказания Ванги на 2017 год шокируют. Провидица говорила, что по всему миру пройдут социальные конфликты, а также вооруженные столкновения. Только в одних странах кровопролития будут недолгими, а в других – изматывающими и длительными. По словам Ванги, сначала люди будут думать, что борются за справедливость, но потом начнут драться даже за еду.

По ее словам, 2017 год будет роковым - во всем мире не будет ни стабильности, ни даже покоя. О справедливости будут ходить лишь легенды, поскольку сама она уйдет в небытие. Прав будет не тот, кто умен и честен, а тот, кто сильнее, кто сможет отнимать у ближнего все и больше.