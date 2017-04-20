Что скрывает самая богатая россиянка в мире? Тайна миллиардерши из трущоб

Но, как оказалось, она вовсе не самая богатая россиянка в мире. Она самая богатая в России, а вот в мире — это Маргарита Богданова, большее известная как Маргарита Луи-Дрейфус, которая владеет состоянием 5,4 миллиарда долларов и занимает 294 место в списке самых богатых людей планеты в 2017 году по данным Forbes, пишет Маркетиум.

По ее биографии можно писать романы или снимать кино. Как обычная девочка-сирота из Санкт-Петербурга превратилась в миллиардершу?

Когда Маргарите было десять лет, ее родители погибли в железнодорожной катастрофе и воспитанием девочки занимался дедушка, с которым они жили в обычной коммуналке.

После школы она поступила в МГУ и начала активно заниматься изучением иностранных языков. Благодаря своему усердию она смогла освоить пять языков, и устроилась работать переводчиком в туристическое агентство. На одной из экскурсий Маргарита познакомилась со швейцарским студентом, который влюбился в эффектную блондинку с первого взгляда. Вскоре пара поженилась, и Маргарита переехала жить в Швейцарию.

Маргарита Луи-Дрейфус и Николя Саркози. Фото: Scanpix/REUTERS

К сожалению, брак с иностранцем долго не продлился. Через год они развелись, но Маргарита не хотела возвращаться на родину, и чтобы не зависеть от бывшего мужа, устроилась на работу в советско-швейцарскую фирму.

В 1992 году удача опять повернулась лицом к Маргарите, ей тогда было всего 26 лет. Решив сделать себе подарок и купив путешествие в бизнес-классе на рейс Париж-Нью-Йорк, она вытащила счастливый билет. В самолете ее соседом оказался 40-летний миллиардер-француз.

Через два месяца после знакомства пара начала жить вместе. Новым домом Маргариты стал Лондон. Только после переезда она узнала, что Робер был не просто богатым бизнесменом, а наследником многомиллиардной аграрной империи Луи-Дрейфусов. Родственники Робера не одобряли его выбор. Они считали, что Маргарита ему абсолютно не подходит и даже появление трех сыновей не послужило причиной официально зарегистрировать их брак. Только после смерти матери Робера они смогли пожениться.

Мировая пресса была в шоке. Многие даже называли Маргариту русской шпионкой. Но влюбленным было все равно. К сожалению, их счастье долго не продлилось. В 2009 году Робер умер от лейкемии. Перед своей смертью управление корпорацией Louis Dreyfus он доверил жене, с чем она отлично справилась. Сегодня империя Луи-Дрейфусов имеет оборот более 100 миллиардов евро и занимается не только сельским хозяйством, но и нефтью, а также международной торговлей.

Маргарите удается совмещать управление корпорацией и личную жизнь. В 2016 году, в 54 года, она родила девочек-близнецов от своего нового бойфренда, 52-летнего бизнесмена Филиппа Хильдебранда, который является экс-главой ЦБ Швейцарии и вице-президентом Black Rock.

Маргарита Луи-Дрейфус и Филипп Хильдебранд. Фото: Scanpix/REUTERS

С первого взгляда кажется, что в истории Маргариты нет ничего удивительного. Жизнь сама помогала красивой и умной девушке оказаться в нужное время в нужном месте. Но, на самом деле, не все так просто.

Любопытные журналисты, заинтересовавшись персоной Маргариты Луи-Дрейфус, начали копать в советских архивах ее прошлое и выяснили, что миллиардерше есть что скрывать.

Маргарита Луи-Дрейфус. Фото: Scanpix/AFP

Оказалось, одной из её тайн является история ее родителей: они вовсе не погибли в железнодорожной катастрофе, а сидели в тюрьме. И девочку не воспитывал дедушка, целых восемь лет она прожила в интернате.

Также она наврала про образование. Она не училась в Московском университете, как говорится в официальной биографии, а получала образование в Ленинградском техникуме советской торговли. В то время было очень престижно работать в торговле и иметь доступ к дефициту.

После окончания техникума, в 1980 году, Маргариту Богданову по распределению отправляют работать официанткой в районный трест ресторанов и столовых. Заработная плата позволяла девушке снимать отдельную квартиру и тратить деньги на красивые наряды. Каждый вечер она наряжалась и вместе с подругами отправлялась на дискотеки в поисках мужа-иностранца.

Поговаривают, что в гостях у будущей миллиардерши побывали американцы, немцы и финны. В 1984 году поиски Маргариты увенчались успехом: она познакомилась со своим первым мужем.