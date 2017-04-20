Эдгар Сависаар готовился прошлой ночью к самому худшему…

На своей странице в Facebook политик поделился своими глубокими мыслями с тысячами подписчиков.

«Я не сплю и думаю об этом большом астероиде, который со скоростью 33 километра в секунду приближается к Земле. Еще чуть больше часа и он максимально приблизится к нам.

Неужели это конец света?

Скоро узнаем. Теоретически всё возможно. Я не знаю, сколько людей вместе со мной смотрят в интернет-телескоп. Нет смысла идти спать, пока астероид нас не минует. Думаю о своих детях и внуках, которые разбросаны по этой маленькой планете. Думаю о том, что я живу всего в каком-то километре от моря. Думаю о том, что сегодня видел стадо коз, спокойно пробегавшее мимо, и, как будто, не чувствующее себя в безопасности. Подумал о том, что если что-то произойдет, то как минимум одна книга останется не дописана.

Но тут я вспомнил, что я по натуре оптимист и мне еще нужно так много сделать!

Я бы очень хотел знать, о чем вы думали этой ночью? Вы же не проспали этот астероид?» - пишет Сависаар.