Россияне в ужасе: вместо «Евровидения-2017» им предложат концерт Киркорова, Пугачевой, Самойловой и Билана?

«В связи с безответственными действиями Константина Эрнста «Национальный комитет +60» обращается к вице-премьеру России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Мутко В.Л. с настоятельной просьбой СПАСТИ рассерженных фанатов «Евровидения» от цепких объятий «профессионального революционера» Навального!

По нашему глубокому убеждению, такую архиважную миссию может выполнить только наш земляк Виталий Мутко, четко выполняющий все указания ВВП! По причине неумных метаний руководителя Первого канала миллионы российских фанов остались без любимого зрелища, а в следующем году EBU и вовсе дисквалифицирует РФ! Твердо уверены, что вице-премьер Мутко просто обязан уберечь молодежь от экстремистских действий в преддверии переизбрания ВВП! Представляется, что 13 мая на стадионе «Зенит-Арена» в присутствии 70 тысяч зрителей должен пройти масштабный музыкальный конкурс! Однозначно, на сцене смогут спеть свои шлягеры ВСЕ участники «Евровидения» прошлых лет от РФ, включая Пугачеву, Киркорова и Билана! Думается, что для международного размаха друзья из ЕврАзэс пришлют еще 4 исполнителей, а нынешняя выдвиженка Юлия Самойлова споет свой хит! Конечно же, и «принцесса Парламента» Наталья Поклонская получит wild card для исполнения бессмертной «МУРКИ»! По сценарному плану жюри конкурса возглавят корифеи музыки Гергиев, Ролдугин и Кобзон, а миллионы зрителей получат возможность отдать свой голос одному из певцов! По мнению экспертов, «EврАвидению -2017» в Питере аншлаг обеспечен, а «Зенит-Арена» и Мутко покажут класс!» (сохранено правописание автора) - говорится в пресс-сообщении «Общественного национального комитета по подготовке празднования 60+летия Почетного гражданина Санкт-Петербурга Путина В.В.»