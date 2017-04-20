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Большая галерея: это не ты там зажигал на концерте группы «Кукрыниксы» у сцены? Смотри, твои снимки теперь в СМИ!

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В субботу, 15 апреля, в Таллинне выступила  российская рок-группа «Кукрыниксы», основанная Алексеем Горшенёвым, младшим братом Михаила Горшенёва — лидера группы «Король и Шут». Название группы происходит от трио советских карикатуристов Кукрыниксы: Куприянов, Крылов и Николай Соколов.

Смотрите галерею с концерта в Таллинне! Выступление прошло в Cathouse Nightclub & Concert Hall! Находите на снимках себя и друзей и делитесь галереей!

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