Большая галерея: это не ты там зажигал на концерте группы «Кукрыниксы» у сцены? Смотри, твои снимки теперь в СМИ!
20 апреля 2017 г., 12:58
В субботу, 15 апреля, в Таллинне выступила российская рок-группа «Кукрыниксы», основанная Алексеем Горшенёвым, младшим братом Михаила Горшенёва — лидера группы «Король и Шут». Название группы происходит от трио советских карикатуристов Кукрыниксы: Куприянов, Крылов и Николай Соколов.
Смотрите галерею с концерта в Таллинне! Выступление прошло в Cathouse Nightclub & Concert Hall! Находите на снимках себя и друзей и делитесь галереей!