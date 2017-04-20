Галерея: смотрите, как прошел закрытый показ эстонско-азиатского фильма «Дорогая сестра» в Таллинне

Эстоно-азиатский фильм, содержащий в себе элементы драмы и ужаса, отражает жизь современного Лаоса, в котором процветают гендерное и социальное неравенство и колониализм. Лента, снятая силами Эстонии, Франции и Лаоса, и показанная уже в 24 странах, теперь дошла и до Эстонии кинотеатров Эстонии.

А пока смотрите трейлер фильма «Дорогая сестра».