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Галерея: смотрите, как прошел закрытый показ эстонско-азиатского фильма «Дорогая сестра» в Таллинне

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Фильм «Дорогая сестра» выходит на экраны Эстонии 21 апреля. Но вчера вечером в Solarise Apollo прошел закрытый показ киноленты.

Эстоно-азиатский фильм, содержащий в себе элементы драмы и ужаса, отражает жизь современного Лаоса, в котором процветают гендерное и социальное неравенство и колониализм. Лента, снятая силами Эстонии, Франции и Лаоса, и показанная уже в 24 странах, теперь дошла и до Эстонии кинотеатров Эстонии.

А пока смотрите трейлер фильма «Дорогая сестра».

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