Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Что произойдет, если вы добавите молоко в кока-колу? Нечто невероятное!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

В нашей жизни много сюрпризов и неизвестных фактов, которые всегда любопытно узнать. Есть вещи, способные шокировать даже взрослых.

Различные химические эксперименты не являются исключением. Когда люди делают какое-то новое открытие, то стремятся поделится им в просторах интернета, пишет Маркетиум.

Вот один из примеров.

Вы будете удивлены, когда узнаете, что произойдет, если добавить молоко в кока-колу. На первый взгляд, такая реакция довольно проста, но её химическое взаимодействие довольно сложное.

Реакция фосфорной кислоты на кальций, содержащийся в молоке, просто невероятная. Итак, молекулы фосфорной кислоты присоединяются к молоку. После этого они становятся плотнее и отделяются. В то же время оставшаяся жидкость из молока и кока-колы становится легче и поднимается наверх. Разве это не удивительно?

Это видео не только для поклонников кока-колы, но и для любителей молока. Теперь вы будете знать, что происходит в вашем желудке, если вы выпьете эти напитки один за другим.

Наверх