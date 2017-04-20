Поклонники в ужасе: Иван Охлобыстин сделал шокирующее заявление

В доказательство своих слов он представил свою новую книгу «Песни созвездия Гончих псов», в которую вошли две сатирические повести, герои которых живут в провинции и попадают в необычные ситуации.

Охлобыстин признался, что ощущает «переизбыток творческой реализации в актерском плане» и заявил, что ему легче быть литератором. «Некоторое время я просуществую в качестве чистого литератора, но не снимаясь в кино, а потом вернусь к приходу, священником. Это идеальный план», — сказал он.

По его мнению, «возрастной сегмент в плане актерских образов, которые интересны ему, наступит лет через 30». В частности, ему хотелось бы сыграть короля Лира. При этом он подчеркнул, что у него отсутствует маниакальная тяга к актерской игре, и поэтому он постарается принести пользу литературе.