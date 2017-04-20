Пример для подражания! Поступок юного прибалтийца восхитил посетителей магазина

Работница Санда Саукума 12 апреля написала пост о неожиданных действиях покупателя.

«Спасибо за позитивные эмоции и добросердечность молодому человеку, который сегодня делал покупки в магазине Elvi в Добеле. Я счастлива, что стала свидетелем такого поступка. Мальчик купил себе пирог, не пирожок, а целый большой пирог.... себе? одному? Нет!!! Мне показалось странным, когда он попросил порезать пирог пополам и часть положить в отдельную коробку.. Дальше была в шоке.. Он подарил коробку старенькой женщине, которая на тот момент была в магазине... Дальше? Эмоции били через край... От женщины, от работников, от покупателей в магазине... Это было так мило... Хотела всем рассказать об этом поступке...Сердечный мальчик, если ты это читаешь, знай, Ты просто супер!!!».

А вы когда-нибудь становились свидетелями подобных поступков или сами безвозмездно совершали добрые дела? Делитесь своими историями в комментариях!