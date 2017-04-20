О чем она только думала?! GPS-навигатор направил машину прямо в озеро, и девушка его послушалась!

Согласно изданию Toronto Sun, 23-летняя девушка (по понятным причинам, она решила остаться неизвестной) ночью ехала в машине во время сильного тумана, опираясь только на GPS. Через некоторое время пошел дождь, делая видимость еще более затруднительной. Поэтому, когда машина подъехала к причалу в Литтл Туб-Харбор, то действительно могла плохо видеть. А когда навигатор сказал ей продолжать движение, она направила машину прямо в озеро Гурон!

Слава богу, девушка успела открыть окно, схватить кошелек и выбраться на берег. Ее автомобиль тем временем пошел ко дну. По данным полиции, учитывая все обстоятельства, незадачливая путешественница отделалась довольно легким испугом. Машину удалось вытащить из воды, у потерпевшей не оказалось никаких травм, против нее не было выдвинуто никаких обвинений!

Но вся эта история определенно заставляет задуматься: о чем же думала эта девушка, находясь за рулем? Вряд ли мы об этом когда-нибудь узнаем!