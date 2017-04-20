Знакомьтесь! У Мэрилин Керро появилась эффектная напарница

Мэрилин похвасталась, что на днях в ее московском магазине появился новый жилец. Керро даже поделилась фотографией новой подруги. Ей оказалась разноцветная самка попугая по кличке Карма.

"Дадим ей немножко подрасти, и она начнет рассказывать истории посетителям московского магазина", – рассказала Керро, пообещав обучить птичку магическим штучкам.