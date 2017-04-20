Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Знакомьтесь! У Мэрилин Керро появилась эффектная напарница

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Мэрилин Керро. | ФОТО: Instagram/ Marilyn Kerro

В Эстонии у популярной ведьмы магазин со всякими диковинными штучками уже давно, а вот магазин в Москве Мэрилин открыла лишь в начале этого года.

Мэрилин похвасталась, что на днях в ее московском магазине появился новый жилец. Керро даже поделилась фотографией новой подруги. Ей оказалась разноцветная самка попугая по кличке Карма.

"Дадим ей немножко подрасти, и она начнет рассказывать истории посетителям московского магазина", – рассказала Керро, пообещав обучить птичку магическим штучкам.

Наверх