Шикарно! Паулина Андреева и Федор Бондарчук впервые снялись для обложки глянца

Ксения Собчак уговорила Федора Бондарчука на то, на что он раньше не решался. Режиссер и его возлюбленная снялись в фотосете для журнала Собчак.
Более того, пара дала откровенное интервью. Для Федора и Паулины – это достаточно знаменательное событие. Ранее они очень неохотно высказывались о своей личной жизни. Однако, как намекнула Ксения, с ней Бондарчук и Андреева были откровенны.
Ловите завтра во всех киосках страны нашу очередную журналистскую победу!! Первая совместная фотосессия и первое совместное интервью Главной Пары Года- Паулина Андреева в обьятиях Федора Бондарчука на новой обложке @lofficielrussia !!!#конкурентампривет На обложке: @paulina_andreeva_official_page Фото: @danilgolovkin Стиль: @bessomme На Фёдоре: футболка @tomford, пиджак @givenchyofficial На Паулине: жакет @givenchyofficial, серьга @cartier, браслет @vancleefarpels