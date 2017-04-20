Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Шикарно! Паулина Андреева и Федор Бондарчук впервые снялись для обложки глянца

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. | ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Ксения Собчак уговорила Федора Бондарчука на то, на что он раньше не решался. Режиссер и его возлюбленная снялись в фотосете для журнала Собчак.

Более того, пара дала откровенное интервью. Для Федора и Паулины – это достаточно знаменательное событие. Ранее они очень неохотно высказывались о своей личной жизни. Однако, как намекнула Ксения, с ней Бондарчук и Андреева были откровенны.

Ловите завтра во всех киосках страны нашу очередную журналистскую победу!! Первая совместная фотосессия и первое совместное интервью Главной Пары Года- Паулина Андреева в обьятиях Федора Бондарчука на новой обложке @lofficielrussia !!!#конкурентампривет На обложке: @paulina_andreeva_official_page Фото: @danilgolovkin Стиль: @bessomme На Фёдоре: футболка @tomford, пиджак @givenchyofficial На Паулине: жакет @givenchyofficial, серьга @cartier, браслет @vancleefarpels

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

Наверх