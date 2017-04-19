Галерея: главред журнала Kroonika зажгла с новым возлюбленным! Дама на романтичных снимках просто светится от счастья

Главный редактор журнала Kroonika Криста Ленсин недавно опубликовала на странице в Facebook счастливые снимки с молодым и неизвестным мужчиной. Кто он? Неужели это новый возлюбленный Кристы?
Криста Ленсин рассказала, что у нее отношения с противоположным полом всегда очень сложные и причина не в мужчинах, а в ней самой. Недавно дама опубликовала фото, сделанное на Улице красных фонарей в Амстердаме. Она сидит на диване вместе с мужчиной, пишет Elu24.
«Это еще свежее дело. Долгие отношения с Ари Пакариненом завершились еще задолго до того, как появился новый человек. С Ари мы расстались спокойно, без особой ссоры», - сказала Ленсин.
Krista Lensin, Jaak Tõnisson / Facebook/ Krista Lensin
Новый возлюбленный Кристы Ленсин – директор Balti Ehitus Яак Тынисманн.
«Всё происходит так, как происходит. И для каждого человека в жизни свое время. Но всё очень хорошо», - говорит Криста.