Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Галерея: главред журнала Kroonika зажгла с новым возлюбленным! Дама на романтичных снимках просто светится от счастья

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Facebook/ Krista Lensin

Главный редактор журнала Kroonika Криста Ленсин недавно опубликовала на странице в Facebook счастливые снимки с молодым и неизвестным мужчиной. Кто он? Неужели это новый возлюбленный Кристы?

Криста Ленсин рассказала, что у нее отношения с противоположным полом всегда очень сложные и причина не в мужчинах, а в ней самой. Недавно дама опубликовала фото, сделанное на Улице красных фонарей в Амстердаме. Она сидит на диване вместе с мужчиной, пишет Elu24.

«Это еще свежее дело. Долгие отношения с Ари Пакариненом завершились еще задолго до того, как появился новый человек. С Ари мы расстались спокойно, без особой ссоры», - сказала Ленсин.

Krista Lensin, Jaak Tõnisson / Facebook/ Krista Lensin

Новый возлюбленный Кристы Ленсин – директор Balti Ehitus Яак Тынисманн.

«Всё происходит так, как происходит. И для каждого человека в жизни свое время. Но всё очень хорошо», - говорит Криста.

Наверх