Галерея: главред журнала Kroonika зажгла с новым возлюбленным! Дама на романтичных снимках просто светится от счастья

Криста Ленсин рассказала, что у нее отношения с противоположным полом всегда очень сложные и причина не в мужчинах, а в ней самой. Недавно дама опубликовала фото, сделанное на Улице красных фонарей в Амстердаме. Она сидит на диване вместе с мужчиной, пишет Elu24.

«Это еще свежее дело. Долгие отношения с Ари Пакариненом завершились еще задолго до того, как появился новый человек. С Ари мы расстались спокойно, без особой ссоры», - сказала Ленсин.

Krista Lensin, Jaak Tõnisson / Facebook/ Krista Lensin

Новый возлюбленный Кристы Ленсин – директор Balti Ehitus Яак Тынисманн.

«Всё происходит так, как происходит. И для каждого человека в жизни свое время. Но всё очень хорошо», - говорит Криста.