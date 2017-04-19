Секс с двумя женщинами: что нужно учесть бравому парню

Если мужчина решается на секс с двумя женщинами, то надо быть готовым ко всем нюансам. Необходимо понимать, что усилий придется приложить вдвое больше и уделить внимание двум партнершам под силу не каждому. Терпение, выдержка и сексуальный опыт - это то, что должно быть обязательно.
Расслабив девушек и пригласив их пройти в спальню, можно приглушить свет и включить музыку. Это позволит девушкам расслабиться и не чувствовать себя сковано. Мужчина так же можно помочь раздеться. Ласкать друг друга во время раздевания будет хорошей идеей, пишут Sex-news.ru.
Раздевшись, надо удобно расположить девушек на кровати и начать гладить. Можно предложить легкий массаж, при этом гладя одну руками, другую можно целовать или позволить ей гладить себя. Расслабленное состояние для всех партнеров позволит перейти границы стеснения и перейти к более откровенным ласкам.