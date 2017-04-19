Всего один кадр сделал эстонца знаменитым на всю страну. Надо же было такое заметить на шоссе!
19 апреля 2017 г., 16:50
Эстонский фотограф Лаур Ляэнеметс заснял удивительное природное явление. Снимок был сделан на прошлых выходных на шоссе в Ляэне-Вирумаа.
Фотограф не сдержался и вышел из машины, чтобы запечатлеть, как с одной стороны шоссе лежит снег, в то время как на другой стороне началась настоящая весна.
Лаур поделился этим чудом на своей страничке в Facebook. Стоит отметить, что фотография начала с большой скоростью распространяться по интернету, а люди, которые тоже побывали на этом шоссе – делятся похожими снимками.