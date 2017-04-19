Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Всего один кадр сделал эстонца знаменитым на всю страну. Надо же было такое заметить на шоссе!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Laur Läänemets

Эстонский фотограф Лаур Ляэнеметс заснял удивительное природное явление. Снимок был сделан на прошлых выходных на шоссе в Ляэне-Вирумаа.

Фотограф не сдержался и вышел из машины, чтобы запечатлеть, как с одной стороны шоссе лежит снег, в то время как на другой стороне началась настоящая весна.

Лаур поделился этим чудом на своей страничке в Facebook. Стоит отметить, что фотография начала с большой скоростью распространяться по интернету, а люди, которые тоже побывали на этом шоссе – делятся похожими снимками.

Наверх